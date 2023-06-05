وزارة العمل تنظم ندوة حول السلامة والصحة المهنية وإعداد خطط الطوارئ بشركة "ناسيتا"

نظمت مديرية العمل بمحافظة القاهرة "مكتب روض الفرج"، ندوة توعية حول كيفية التعامل مع الحريق وكيفية الاطفاء ، وذلك شركة "ناسيتا" للخدمات ، وذلك تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بالإهتمام بالتوعية والتثقيف ونشر ثقافة السلامة والصحة المهنية بين العاملين فى مختلف القطاعات وذلك للحفاظ على الأفراد والمنشآت والحد من مخاطر بيئة العمل المختلفة .

وأوضح أحمد عزاز مدير مديرية العمل بالقاهرة، أن الندوة تناولت تقديم محاضرات حول كيفية إعداد خطة الطوارئ وشرح لمضامينها من حيث ابواب الطوارئ و الهروب ، والاحتياطات الواجب توافرها للحد من الحوادث والوقاية منها ألقتها المهندسة فيولا سامي اخصائي السلامة والصحة المهنية بمكتب عمل روض الفرج ، كما ألقي شحتة عبد المنعم امين شرطة بمعهد تدريب الدفاع المدني محاضرة عن الاطفاء وكيفية استخدام الطفايات بانواعها وكيفية استخدام خرطوم الحريق ، كما القى محمد صباحي مسؤول السلامة بالشركة محاضرة حول اهمية مهمات الوقاية الشخصية وضرورة الالتزام بارتدائها للحفاظ علي حياته من الخطر ، وفي نهاية الندوة تم استعراض محاكاة واقعية والتدريب العملي علي اطفاء الحريق(بطفاية الحريق وكذلك بخرطوم المياه) .



وأهدت الشركة درعها لمدير مديرية العمل تسلمته بالنيابه عنه صفاء ربيع، وادارة السلامة والصحة المهنية تقديراً لجهودهم فى متابعة تنفيذ اشتراطات واساليب السلامة والصحة المهنية داخل الشركة وتوعية العاملين بها بكيفية تطبيقها على ارض الواقع .