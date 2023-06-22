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الخميس 22 يونيو 2023
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رئيس التحرير
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

أخبار وتقارير

وزير الدفاع يشهد تخرج دورات جديدة من دارسي أكاديمية ناصر

جانب من الاحتفالية
جانب من الاحتفالية

شهد الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى احتفال القوات المسلحة بتخرج دفعات جديدة من أكاديمية ناصر العسكرية للدراسات العليا وكلية القادة والأركان، والتى تضم الدورات (46) من كلية الحرب العليا، والدورة (52) من كلية الدفاع الوطنى، والدورة (24) للتأهيل العسكرى لقيادة التشكيلات التعبوية، كذلك تخرج الدورات (72) أركان حرب عام، والـدورتان(44 ، 45) أركان حرب تخصصية والتى تضم عددا من الدارسين المصريين العسكريين والمدنيين وعددا من الوافدين من الدول الشقيقة والصديقة.

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عرض فيلم تسجيلى عن أكاديمية ناصر العسكرية

بدأ الاحتفال بعرض فيلم تسجيلى عن أكاديمية ناصر العسكرية للدراسات العليا وكلية القادة والأركان تناول الدورات التدريبية المختلفة التى تم تنفيذها خلال العام الجارى لإعداد وتأهيل أجيال من قـادة وضباط القوات المسلحـة والمدنيين فى المجالات العسكرية والسياسية والإقتصادية والإجتماعية والإستراتيجية والأمن القومى .

بناء أجيال متعاقبة مسلحين بالعلم والمعرفة والوعى

وألقى اللواء أح أشرف فارس مدير أكاديمية ناصر العسكرية للدراسات العليا كلمة أكد خلالها حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على الدعم المستمر والمتابعة الدقيقة للأنشطة التدريبية والاهتمام بتطوير العملية التعليمية داخل الأكاديمية لبناء أجيال متعاقبة مسلحين بالعلم والمعرفة والوعى فى مختلف المجالات العسكرية والمدنية.

وقام رئيس هيئة تدريب القوات المسلحة بإعلان نتيجة التخرج  للدورات المختلفة ، أعقبه إعلان مدير إدارة شئون ضباط القوات المسلحة قرار منح الدرجات العلمية وتقديم الأنواط لأوائل الخريجين ، وقام الفريق أول / محمد زكى بتقليد أوائل الخريجين نوط التدريب من الطبقة الثانية وتوزيع شهادات التقدير للمتميزين تقديراً لتفوقهم خلال مدة الدراسة .

وفى نهاية الإحتفال ألقى القائد العام للقوات المسلحة كلمة نقل خلالها تحيات وتقدير السيد الرئيس  عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة للخريجين ، كما هنأهم بإنتهاء فترة دراستهم , وطالبهم بالحرص على الإستمرار فى صقل مهاراتهم بما وفرته لهم القوات المسلحة للإرتقاء بإمكانياتهم العلمية والمعرفية لزيادة وعيهم بكل ما يدور حولهم من تحديات تواجه عالمنا المعاصر ، مشيراً إلى أن تنفيذ المهام المكلفين بها لحماية الوطن وصون مقدساته يتطلب الإطلاع المستمر والتسلح بالعلم والإستفادة من التطور العلمى المتلاحق بكافة المجالات .

حضر الإحتفال الفريق  أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة الأفرع الرئيسية وعدد من كبار قادة القوات المسلحة وعدد من الملحقين العسكريين للدول الشقيقة والصديقة.

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