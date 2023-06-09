القوات المسلحة السودانية توافق على مقترح وقف إطلاق النار

هدنة السودان، وافقت عليها القيادة العامة للقوات المسلحة السودانية، على هدنة بالسودان لمدة 24 ساعة تبدأ من غدًا السبت، في تمام الساعة السادسة صباحًا، والذي كان عبارة عن مقترح للهدنة، ويبدأ تطبيق الهدنة 6 صباح السبت بتوقيت الخرطوم، والتي الموافقة على هذه الهدنة مراعاة للجوانب الإنسانية.

هدنة السودان.. بداية جديدة لتطبيق الهدنة

وأعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة السودانية، الأسباب التي دفعتهم للموافقة على مقترح الهدنة، والتي تأتي تقديرا لجهود الميسرين وهما المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة، ومراعاة للجوانب الإنسانية التي يعانيها شعبنا جراء العمليات الجارية.

وتوافق القوات المسلحة على مقترح هدنة 24 ساعة تبدأ اعتبارا من يوم السبت بتمام الساعة السادسة صباحا، وتعلن التزامها بها، بجانب احتفاظها بحق التعامل مع أي خروقات قد يرتكبها المتمردون خلال هذه الهدنة.

وفي وقت سابق، أعلنت المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية، في وقت سابق اليوم، عن توصل ممثلي القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع، إلى اتفاق وقف إطلاق نار في كافة أنحاء السودان لمدة 24 ساعة اعتباراً من الساعة السادسة من صباح غد بتوقيت الخرطوم.

وسيلتزم الطرفان بوقف الهجمات والقصف المدفعي والجوي وعدم استخدام الطائرات المسيرة وتحريك القوات وإعادة تمركزها وإمدادها، وعدم السعي للحصول على ميزة عسكرية أثناء فترة وقف إطلاق النار.

واتفق الجيش السوداني وقوت الدعم السريع، على السماح بحرية الحركة للمساعدات الإنسانية ووصولها إلى جميع أنحاء البلاد، وفي حالة عدم التزام الطرفين بهذه الهدنة، وتكون عقوبات خرق هذه الهدنة هو إضطرار الميسران، المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية إلى تأجيل محادثات جدة.

وأعلنت المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة توصل ممثلي الجيش السوداني وقوات الدعم السريع إلى اتفاق وقف إطلاق نار في أنحاء البلاد كل لمدة 24 ساعة.

ومن المقرر أن يستلزم الطرفين بموجب هذا الاتفاق بوقف الهجمات والقصف المدفعي والجوي، وعدم استخدام الطائرات المسيرة، وتحريك القوات وإعادة تمركزها وإمدادها، وعدم السعي للحصول على ميزة عسكرية أثناء فترة وقف إطلاق النار.

وأشار بيان وزارة الخارجية إلى أن الطرفين اتفقا على السماح بحرية الحركة للمساعدات الإنسانية ووصولها إلى جميع أنحاء البلاد، وسيكون للالتزام بهذا الاتفاق دور لإيصال المساعدات الإنسانية للمتضررين.