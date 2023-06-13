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الثلاثاء 13 يونيو 2023
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د.عبد السند يمامة
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

الطريق إلى البرلمان

دفاع النواب: القوات المسلحة تعتمد على استراتيجية مواكبة أحدث النظم العسكرية العالمية

اللواء ابراهيم المصري
اللواء ابراهيم المصري

ثمن اللواء ابراهيم المصري وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، جهود القوات المسلحة المصرية، مؤكدا ان إصرار القوات المسلحة علي التحديث والتطوير بما يتواكب مع الانظمة العالميه العسكرية هو تاكيد لريادة القوات المسلحة المصريه وجعلها في مصاف الدول في ترتيب القوات العسكريه .

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 أكاديمية ناصر العسكرية للدراسات العليا

واعلن المصري في كلمته في الجلسه العامه اليوم موافقته على مشروع القانون المُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون نظام أكاديمية ناصر العسكرية للدراسات العليا الصادر بالقانون رقم 128 لسنة 1981 موكدا أن القوات المسلحة تستهدف تغيير القوانين واللوائح التي تعوق المسار الرامي إلى استخدام أسلحة حديثة وكليات حديثة ،وتعتمد علي استراتيجيه تقوم علي مواكبة احدث النظم العسكريه .

 وأشار إلى أن القوات المسحلة بدأت في إنشاء معاهد ووضع استراتيجيات شاملة للعلوم لمواكبة العصر ، وان الشعب المصري لن ينسي دور وتضحيات القوات المسلحه عبر التاريخ .

ويقضي تعديل القانون باسـتبدال مسـمى الأكاديمية العسـكرية للدراسـا العليا والاسـتراتيجية، بمسمى أكاديمية ناصــر العسكرية للدراسـات العليا أينما وردت في القانون رقم 128 لسنة 1981 بإصــدار قانون نظام أكاديمية ناصر العسكرية للد ارسات العليا وفي أي قانون آخر.

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