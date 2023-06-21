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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

المغتربون المصريون

وزيرة الهجرة تشارك فى الاحتفال بعيد ميلاد الملك تشارلز بسفارة بريطانيا

جانب من الفاعلية
جانب من الفاعلية

شاركت السفيرة سها جندي وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج في فعالية الاحتفال بعيد ميلاد الملك تشارلز الثالث والتي أقيمت بالسفارة البريطانية بالقاهرة بحضور نخبة من المفكرين والسياسيين ورموز المجتمع.

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من ناحيتها أكدت وزيرة الهجرة أن مصر والمملكة المتحدة تربطهما علاقات تاريخية وثيقة، مشيرة إلى أن هناك عدد كبير من أبناء الجالية المصرية في المملكة، سواء من الخبراء أو الدارسين والأطباء وأساتذة الجامعات والعلماء ويحظون باحترام في المملكة المتحدة وكافة أقاليمها، وبشكل خاص في العاصمة لندن، واسكتلندا وأيرلندا الشمالية.

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حجم التبادل التجاري

 وفي السياق ذاته أشارت وزيرة الهجرة إلى أن هناك تعاون مستمر بين مصر والمملكة المتحدة، كما شهدت السنوات الماضية زيادة في حجم التبادل التجاري، وهو ما يعزز تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتوفير فرص التنمية بالمحافظات المصرية المصدرة للهجرة غير الشرعية.

الاحتفال بعيد ميلاد الملك تشارلز

وأعربت وزيرة الهجرة السفيرة سها جندي عن خالص أمنياتها بتمام الصحة والعافية لجلالة الملك تشارلز الثالث، والذي يحتفل بعيد ميلاده الـ 74 بعد توليه عرش بريطانيا في مايو الماضي.

شهدت الاحتفالية تقديم عدد من الفعاليات البريطانية التاريخية، والتي يتم تقديمها في هذه المناسبة، إذ يتم الاحتفال بعيد ميلاد الملك في شهر يونيو من كل عام، ضمن التقاليد البريطانية.

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