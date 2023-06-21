كائن بحري غريب يثير فزع المواطنين على شواطئ الإسكندرية

ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي، وفزع بين مرتادي شواطئ الإسكندرية، بعد ظهور كائن بحري غريب، أثار قلق الكثيرين.

اقرأ أيضا.. معهد علوم البحار يكشف حقيقة وجود قروش في شواطئ الاسكندرية

وعثر أحد الأشخاص على سمكة غريبة ظهرت في شاطئ جليم بالإسكندرية، واعتقد البعض أنها من أنواع القروش الصغيرة، خاصة مع وجود أنياب لها في مقدمة الفم.

وقال د. محمد عبدالرازق، رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف في الإسكندرية، إن الكائن البحري نوع من السمك يسمى "المارينا"، وهو موجود في جميع الشواطئ بالإسكندرية، ويتداولها الصيادون في حلقة السمك "بالأنفوشي"، ولا توجد خطورة بشأنه.

سمك المارينا، هو جنس من الأسماك من رتبة الأنقليسيات، ويعتبر جنسا من 12 نوعا من ثعابين البحر، وهو نوع من السمك شائع في البحر الأبيض المتوسط، ويتواجد بكثرة في المناطق الصخرية، وتمتد زعنفة طويلة من الرأس على طول الظهر حول الذيل وحتى فتحة الإخراج.