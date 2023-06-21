عاجل
السيسي يشدد على زيادة نسبة توطين الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة صاحبة الفستان الأزرق تحرر بلاغًا والمصور مهدد بالسجن 10 سنوات .. فيديو
الأربعاء 21 يونيو 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

أخبار وتقارير

كائن بحري غريب يثير فزع المواطنين على شواطئ الإسكندرية

كان بحري غريب في
كان بحري غريب في الإسكندرية

ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي، وفزع بين مرتادي شواطئ الإسكندرية، بعد ظهور كائن بحري غريب، أثار قلق الكثيرين. 

اقرأ أيضا.. معهد علوم البحار يكشف حقيقة وجود قروش في شواطئ الاسكندرية

 

txt

الفرخ الشمسي.. اكتشاف سمكة جديدة تعض الناس في البحار

txt

سمكة قرش تهاجم صيادا وعاش لحظات مرعبة على متن قاربه (فيديو)

وعثر أحد الأشخاص على سمكة غريبة ظهرت في شاطئ جليم بالإسكندرية، واعتقد البعض أنها من أنواع القروش الصغيرة، خاصة مع وجود أنياب لها في مقدمة الفم.

وقال د. محمد عبدالرازق، رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف في الإسكندرية، إن الكائن البحري نوع من السمك يسمى "المارينا"، وهو موجود في جميع الشواطئ بالإسكندرية، ويتداولها الصيادون في حلقة السمك "بالأنفوشي"، ولا توجد خطورة بشأنه.

سمك المارينا، هو جنس من الأسماك من رتبة الأنقليسيات، ويعتبر جنسا من 12 نوعا من ثعابين البحر، وهو نوع من السمك شائع في البحر الأبيض المتوسط، ويتواجد بكثرة في المناطق الصخرية، وتمتد زعنفة طويلة من الرأس على طول الظهر حول الذيل وحتى فتحة الإخراج.

مواد متعلقة

حقيقة تواجد سمكة قرش في الإسكندرية.. كبير الصيادين يكشف مفاجأة صادمة

سمكة قرش تهز تونس بمقطع فيديو وهمي

مسؤول أمريكي كبير يشمت في التهام سمكة قرش سائح روسي بالغردقة

والد ضحية سمكة قرش الغردقة يروي تفاصيل الحادث

سمكة قرش تباغت صيادًا على قاربه (شاهد)

سمكة قرش تبتلع "راكب الأمواج" بأستراليا
الجريدة الورقية