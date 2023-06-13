الفرخ الشمسي.. اكتشاف سمكة جديدة تعض الناس في البحار

عثر على نوع من الأسماك الغازية في بحر البلطيق، سمكة الفرخ الشمسي (Centrarchus macropterus)، القادرة على عض الناس، في بحر البلطيق، قبالة سواحل فنلندا، حسبما ذكرت الإذاعة العامة "YLE"، اليوم الاثنين.

قال يوخا أوجاهارجو، المتحدث باسم جمعية الصيادين المستقلين الفنلندية، في تعليق للاذاعة: "الفرخ الشمسي، الذي ظهر أيضًا في منطقة توركو، غازي. الفرخ الشمسي يصنع ثقوبًا للتكاثر، ويحميها بقوة. إذا سبحت عن طريق الخطأ بالقرب من أرض التفريخ، فسوف يعضك الفرخ بالتأكيد. لحسن الحظ، "ليس لديه أسنان كبيرة".

أشارت ممثلة معهد الموارد الطبيعية في فنلندا سانا كونينغاس إلى أن الأسماك الغازية تم إدخالها إلى جنوب غرب فنلندا عن قصد، وطلبت من سكان البلاد الإبلاغ عن جميع حالات "الغرباء" التي يتم العثور عليها.

أسماك تطفو في تكساس

ومن جانب آخر سارع مسؤولو تكساس للاستجابة لطفو آلاف الأسماك الميتة التي جرفتها المياه على طول ساحل الخليج خلال عطلة نهاية الأسبوع.

جهود التنظيف في شاطئ كوينتانا في مقاطعة برازوريا جارية منذ بدء الحدث يوم الجمعة، عندما بلغت درجة الحرارة هناك 92 درجة فهرنهايت.

حدد المحققون أن موت الأسماك كان "ناتجًا عن انخفاض نسبة الأكسجين الذائب"، وفقًا لبيان صادر عن فريق تكساس باركس أند وايلد لايف كيلز آند سبيلز المتضمن في منشور على فيسبوك من منتزه مقاطعة كوينتانا بيتش.

قالت كاتي سانت كلير، مديرة منشأة الحياة البحرية في جامعة تكساس إيه آند إم في جالفستون، إن مياه ساحل الخليج التي ترتفع درجة حرارتها بسبب تغير المناخ ربما كانت عاملاً مساهماً في نفوق الأسماك، وفقا لموقع "أكسيوس".

وقالت سانت كلير، يوم الأحد: "نظرًا لارتفاع درجات حرارة المياه، فمن المؤكد أن هذا قد يؤدي إلى حدوث المزيد من هذه الأحداث، خاصة في بيئاتنا الضحلة أو القريبة من الشاطئ أو الساحلية.