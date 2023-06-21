النصر يصدم ثنائي الفريق ويقرر رحيلهم

تتجه إدارة نادي النصر السعودي لرحيل عدد من لاعبي الفريق الأول في الميركاتو الصيفي الحالي 2023، وذلك بعد خسارة جميع البطولات عن الموسم الماضي في الدوري والكأس.

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وضعت إدارة النصر عددًا من اللاعبين الكبار في قارة أوروبا للتعاقد معهم في الصيف الحالي، ومن بين الأسماء المرشحة هو بروزوفيتش لاعب فريق إنتر ميلان الإيطالي.

النصر يفكر في رحيل بيتي مارتينيز:

تتجه إدارة النصر في الفترة الأخيرة للاستغناء عن خدمات اللاعب الأرجنتيني بيت مارتينيز، وذلك من خلال إنهاء العلاقة التعاقدية بالتراضي بين الطرفين، وتأتي الرغبة في رحيل مارتينيز عن العالمي بسبب سعي النادي إبرام تعاقدات من نجوم الصف الأول في أوروبا.

ينتهي عقد بيتي مارتينيز مع نادي النصر في 30 يونيو من العام المقبل 2024، وقد توافق إدارة أصفر الرياض على بيع المدة المتبقية في عقده لأي نادي يرغب في الحصول على خدمات اللاعب الأرجنتيني.

لعب بيتي مارتيني مع نادي النصر السعودي 58 مباراة في جميع المسابقات، سجل فيها 13 هدفًا وصنع 10 آخرين، وتوج مع الفريق بكأس السوبر السعودي.

النصر يتجه لرحيل لويس جوستافو:

تتجه إدارة نادي النصر للموافقة على رحيل اللاعب البرازيلي لويس جوستافو في يونيو الجاري 2023، وبالرغم من تألق اللاعب في الموسم الماضي ونجاحه في تسجيل الأهداف وقيادة الفريق للانتصارات، لكن وصوله إلى 35 عامًا يعطل مسيرته مع العالمي.

وضعت إدارة النصر اللاعب حكيم زياش، لاعب نادي تشيلسي، ليكون اللاعب الأجنبي المقبل في العالمي، خصوصًا بعدما وصلت المفاوضات لمرحلة متقدمة أخيرًا.

النصر يواجه سيلتا فييجو:

من المقرر أن يلعب نادي النصر لقاءً وديًا أمام نظيره سيلتا فيجو الإسباني، في معسكر الفريق السعودي بالبرتغال استعدادًا للموسم المقبل.

ومن المقرر أن تقام المباراة يوم 17 يوليو المقبل في البرتغال، على أن يواجه بنفيكا البرتغالي يوم 22 من نفس الشهر، ويحتاج العالمي إبرام الصفقات الجديدة من لاعبين ومدرب قبل بداية المعسكر.

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