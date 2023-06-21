توماس بارتي يقترب من الدوري السعودي بمبلغ ضخم

يقترب النجم الغاني توماس بارتي لاعب وسط فريق نادي أرسنال الإنجليزي من الانتقال للدوري السعودي للمحترفين في انتقالات شهر يناير الجاري 2023 .

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ينتهي عقد توماس بارتي مع نادي أرسنال في 30 يونيو من عام 2025، وانتقل للجانرز قادمًا من صفوف فريق أتلتيكو مدريد.

بارتي يقترب من الدوري السعودي

يقترب الغاني توماس بارتي من الانتقال للدوري السعودي، حيث وضع عدد من الأندية اللاعب ضمن اهتماماتها لدعم وسط الملعب في الموسم المقبل، ومن بين الاندية التي ترغب في الحصول على خدمات اللاعب هو نادي النصر.

يتجه فريق نادي النصر في الفترة الأخيره للموافقة على رحيل لويس جوستافو في خط الوسط، بسبب وصول اللاعب لـ 35 عام، ولرغبة النادي في ضم لاعب جديد من لاعبين الصف الاول في الدوريات الاوروبية.

مبلغ ضخم يقرب بارتي من الدوري السعودي

أكدت تقارير ايطالية أن الاندية السعودي على استعداد تام لدفع مبلغ 40 مليون يورو لنادي أرسنال، من اجل شراء المدة المتبقية في عقد اللاعب، والتي قد تكون على اقساط لسهولة اتمام الصفقة، لكنه الأمر الذي سيرفضة الجانرز.

موقف توماس بارتي من الانتقال للدوري السعودي

أكد توماس بارتي أن خروجه من نادي أرسنال ممكن في الفترة المقبل وخلال انتقالات يناير الجاري، وترى أندية السعوديه انها خطوة جيدة للتعاقد مع اللاعب الذي لا يرفض اللعب في دوري روشن.

حتى الآن لم يقرر توماس بارتي بشكل نهائي الانتقال للدوري السعودي أو غيرها من الأندية، لكنه يمتلك العديد من العروض من الأندية الأوروبية، وسيؤجل الحديث في تلك العروض حتى وضوح الرؤية مع إدارة الجانرز.

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