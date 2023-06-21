ندوة تثقيفية حول التأمين الصحي الشامل بالأقصر

شاركت مديرية العمل بمحافظة الأقصر فى الندوة التثقيفية بمنظومة التأمين الصحى الشامل والتى نظمتها هيئة التأمين الصحي بالأقصر، للتعريف بالمنظومة والرعاية الصحية التى تقدمها لكل مواطنى محافظة الأقصر باختلاف الفئات والقطاعات، وذلك تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بأهمية بتوعية العمال بإجراءات السلامة والصحة المهنية والحفاظ على سلامتهم من أجل زيادة الإنتاج .

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دور مديرية العمل بالأقصر والتعاون مع المنظمات النقابية

وأوضح هشام محمد عبدالله مدير مديرية العمل بالأقصر، أنه تناولت كلمته خلال الندوة دور مديرية العمل بالأقصر والتعاون مع المنظمات النقابية فى التوعية بالمنظومة وتم مناقشة السلبيات والتى تم رصدها من خلال النقابيين فى منظماتهم النقابية والسعي لتدارك هذه السلبيات والارتقاء بمستوى الخدمات التي تقدمها الهيئة بمحافظة الأقصر.

ندوة تثقيفية حول منظومة التأمين الصحي الشامل