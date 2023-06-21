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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

أخبار وتقارير

ندوة تثقيفية حول التأمين الصحي الشامل بالأقصر

ندوة حول التأمين
ندوة حول التأمين الصحي الشامل

شاركت مديرية العمل بمحافظة الأقصر فى الندوة التثقيفية بمنظومة التأمين الصحى الشامل والتى نظمتها هيئة التأمين الصحي بالأقصر، للتعريف بالمنظومة والرعاية الصحية التى تقدمها لكل مواطنى محافظة الأقصر باختلاف الفئات والقطاعات، وذلك تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بأهمية بتوعية العمال بإجراءات السلامة والصحة  المهنية والحفاظ على سلامتهم من أجل زيادة الإنتاج . 

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دور مديرية العمل بالأقصر والتعاون مع المنظمات النقابية 

 

وأوضح هشام محمد عبدالله مدير مديرية العمل بالأقصر، أنه تناولت كلمته خلال الندوة دور مديرية العمل بالأقصر والتعاون مع المنظمات النقابية فى التوعية بالمنظومة وتم مناقشة السلبيات والتى تم رصدها من خلال النقابيين فى منظماتهم النقابية والسعي لتدارك هذه السلبيات والارتقاء بمستوى الخدمات التي تقدمها الهيئة بمحافظة الأقصر.

ندوة تثقيفية حول منظومة التأمين الصحي الشامل
ندوة تثقيفية حول منظومة التأمين الصحي الشامل

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