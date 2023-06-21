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الأربعاء 21 يونيو 2023
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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

الطريق إلى البرلمان

مجلس النواب يوافق على اتفاقية الأمان النووي

المستشار الدكتور
المستشار الدكتور حنفي جبالي

وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة اليوم الأربعاء على قرار رئيس الجمهورية رقم 170 لسنة 2023 بشأن الموافقة على اتفاقية الأمان النووي.

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 تعد اتفاقية الأمان النووي الاتفاقية الأساسية في المجال النووي، إذْ إنها أول وثيقة دولية تتناول بشكل كامل أمان المنشآت النووية فقد اعتمدت الاتفاقية في فيينا بالنمسا في ١٧ يونيو ١٩٩٤، وتم فتح باب التوقيع عليها في سبتمبر ١٩٩٤، ودخلت الاتفاقية حيز النفاذ في ٢٤ أكتوبر ١٩٩٦ بعد أن تم التصديق عليها من قبل ٢٢ دولة، وتعد مصر من الدول التي وقعت على الاتفاقية إلا أنها لم تصدق عليها، وتوصف اتفاقية الأمان النووي بأنها اتفاقية تحفيزية، ويقصد بذلك أنها تقدم للدول تحفيزات لتحسين الأمان النووي للمنشآت النووية.

 تهدف الاتفاقية إلى بلوغ مستوى عالٍ من الأمان النووي، من خلال تعزيز التدابير الوطنية والتعاون الدولي على نحو يشمل التعاون التقني فيما يختص بالأمان النووي.

  كما تهدف إلى إنشاء دفاعات فعالة في المنشآت النووية ضد الأخطار الإشعاعية المحتملة، والحفاظ على تلك الدفاعات لحماية الأفراد والمجتمع والبيئة من الآثار الضارة للإشعاعات المؤينة الناتجة عن مثل هذه المنشآت، والحيلولة دون وقوع حوادث ذات عواقب إشعاعية، وتخفيف حدة هذه العواقب في حالة وقوعها.

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