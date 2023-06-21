عاجل
السيسي يصل باريس للمشاركة في قمة ميثاق التمويل العالمي الجديد البرلمان يوافق علي اتفاقية استضافة مصر لمقر وكالة الفضاء الأفريقية  رئيس النواب يحيل مشروع قانون التحالف الوطني للعمل الأهلي للجنة التضامن 50 ناديًا يطالبون اتحاد الكرة بعقد جمعية عمومية طارئة
الأربعاء 21 يونيو 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

الطريق إلى البرلمان

مجلس النواب يوافق على 4 اتفاقيات للتنقيب عن البترول بخليج السويس

المستشار الدكتور
المستشار الدكتور حنفي جبالي

وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة اليوم على عدد من مشروعات القوانين مقدمة من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول مع عدد من الشركات للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله.

txt

النواب يوافق على 5 مشروعات قوانين تسمح لوزير البترول بالتنقيب

txt

ختام معسكر تدريب ريادة الأعمال بمعهد بحوث البترول

ووافق المجلس على مشروع القانون المقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة ترايدنت بتروليوم كومباني لتعديل اتفاقية الالتزام الصادرة بموجب القانون رقم 204 لسنة 2017 ، للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله في منطقة تنمية شرق عش الملاحة البحرية (منطقة مجاويش البحرية) بخليج السويس.

كما وافق على مشروع القانون المقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله في منطقة تنمية شرق الزيت البحرية بخليج السويس.

 ووافق مجلس النواب على مشروع القانون المقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله في منطقة تنمية أشرفي بخليج السويس.

كما وافق المجلس على مشروع القانون المقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله في منطقة تنمية رأس العش بخليج السويس.

مواد متعلقة

مذكرة تفاهم بين مصر والسعودية في مجال البترول والثروة المعدنية

النواب يوافق على 5 مشروعات قوانين تسمح لوزير البترول بالتنقيب

ناقلة البترول "SEAVIGOUR" تستأنف عبورها بقناة السويس بعد إصلاحها

تطوير قدرات علاقات المستثمرين بشركات البترول وتوفير البيانات لبحوث الاستثمار

البترول والري تبحثان توفير المياه لتوسعات مجمع السولار بأسيوط ومصنع الميثانول بدمياط
الجريدة الورقية