لحوم العيد.. بالتقسيط

بعد انفلات الأسعار

سوق إلكترونى للأضاحى فى جميع المحافظات.. والـ25 كيلو لحمة بـ9 آلاف جنيه على 6 شهور

أيام قليلة ويحل عيد الأضحى المبارك، بما فيه من ذكريات ومشاهد فرحة ينتظرها الكبار والصغار، وفى مقدمتها الفرحة بالأضحية وبتوزيع اللحوم على الأهل والجيران والمستحقين..

ولكن كل المؤشرات تقول إن عيد الأضحى هذا العام سيكون مختلفاً عن سابقيه نظراً للغلاء الفاحش الذى ضرب «سوق اللحمة»، حيث تضاعفت الأسعار عدة مرات عن العام الماضى.

عيد الأضحى المبارك

وتباينت الأسعار عدة مرات على مدار الأسابيع الماضية، حتى صارت اللحوم تباع كل يوم بسعر أعلى من اليوم السابق عليه! ووصل سعر الماشية فى الأسواق 60 ألف جنيه للأحجام المتوسطة فيما تجاوزت الأسعار حاجز الـ100 ألف جنيه لرأس الماشية كبيرة الحجم، بينما تراوحت أسعار الخراف من 10 آلاف إلى 15 ألف جنيه حسب الوزن وهو ما أصاب عدداً كبيراً من المصريين، بالإحباط فقرروا العزوف عن شراء الأضحية هذا العام.

>> قسط صك الأضحية يبدأ من 330 جنيهاً شهرياً فى «صناع الخير» وبـ300 جنيه فى «الأورمان»

ولأن المصريين دائماً أصحاب أفكار لا تخطر على بال أحد، ظهرت مبادرات تحقق رغبات ملايين المصريين فى شراء أضاحى بالتقسيط، وكانت البداية بإحدى الشركات الناشئة والتى أطلقت أول منصة إلكترونية متخصصة فى مصر لبيع المواشى واللحوم بكافة أنواعها بالتقسيط كأول سوق إلكترونى للمواشى فى مصر، وحملت المنصة اسم «مواشيك».

وفور الإعلان عن تلك المنصة، أعلنت 6 مزارع ماشية ضخمة فى محافظات مختلفة موافقتها على إدراج المواشى لديها عبر المنصة الإلكترونية، كما وافقت أكبر مزرعة للخراف البرقى فى منطقة الحمام بمرسى مطروح لعرض إنتاجها عبر المنصة.

أكدت الشركة المنظمة أن المنصة تساعد المربين والمستهلكين فى شراء المواشى سواء بقرى أو ضأن أو الجمال بشكل ميسر من المنزل بدون الحاجة للذهاب للأسواق، حيث تتيح صور وفيديوهات واقعية من المزارع وكذلك إمكانية مشاهدة المواشى سواء حية أو مذبوحة قبل عمليات الشراء.

>> مواطنون: البيع «أون لاين» ليس حلًا للأزمة

كما أوضحت أنها تتيح لأول مرة خدمة «مواشيك» وهى شراء «العجول أو الخراف أو الجمال» بنظام مشاركة عدد من الأشخاص بدون وجود معرفة بين أطراف عملية الشراء، بمعنى أنه يمكنك الدخول على المنصة واختار شراء سهم معين فى «العجل» ويتم تجميع عدد آخر من الأشخاص لاستكمال شراء باقى الأسهم وبعدها تصل لحوم السهم بعد عمليات الذبح والتقسيم والتقطيع حسب الطلب والتغليف إلى أصحابها.

25 كيلو لسهم «جمعية العجل».. والسعر يبدأ من 9 آلاف جنيه

محمد طارق، المدير التنفيذى للشركة المؤسسة لمنصة «مواشيك»، قال إنهم يعملون فى صناعة المواشى منذ فترة ولكنهم يفتقدون للرقمنة والتحول الرقمى فى هذا المجال، مؤكداً أن هذا أول سوق إلكترونى فى هذا المجال ويحاولون تقليل المصاريف اللوجستية من التكلفة على المواشى.

وتابع طارق فى تصريحات له أن المنصة توفر سوق مواشى أون لاين بين المربين والمستهلكين ويوصل للمستهلك للمنزل، لافتاً إلى أنه من الممكن شراء سهم واحد فى الأضحية تحت اسم «جمعية العجل»، وتقسيط أسعار اللحمة 6 شهور بدون فوائد، موضحاً أن الحد الأدنى للسهم 25 كيلوجراماً ويبدأ السعر للسهم الواحد من 9 آلاف جنيه.

>> نائب رئيس شعبة القصابين: المستوردون أساس الغلاء والجزارون ضحية

صكوك بالتقسيط

أكثر من جهة فى مصر أعلنت عن صكوك أضاحى بالتقسيط، ففى جمعية صناع الخير نم طرح صكوك أضاحى «بقرى، جاموسى، ضاني»، ويباع سهم البقرى بـ7500 جنيه، ومقدم 2500 جنيه، وقسط شهرى 500 جنيه.

أما الصك الجاموسى فبقيمة 7000 جنيه، ومقدم 2000 جنيه، وقسط شهرى 500 جنيه، بينما صك أضحية الخروف 8000 جنيه، بمقدم 300 جنيه، وقسط شهرى 500 جنيه.

وفى جمعية الأورمان، جاء سعر صك الخراف الصغير بمقدم 1170 جنيهاً وقسط شهرى 330 جنيهاً، والمستورد الكبير بمقدم 1300 جنيه وقسط شهرى 400 جنيه، والبلدى بمقدم 1500 جنيه وقسط شهرى 600 جنيه.

أما سعر صك العجول للمستورد الصغير فبمقدم 8190 جنيهاً وقسط شهرى 2310 جنيهاً، بينما المستورد الكبير بمقدم 9100 جنيه وقسط شهرى 2800 جنيه، والبلدى بمقدم 10.500 جنيه وقسط 4.200 جنيه شهرياً.

وحددت زارة الأوقاف أسعار صك الأضحية المستوردة بـ5000 جنيه، وصك الأضحية البلدية 8000 جنيه.

وطرحت مؤسسة حياة كريمة، صك الأضحية البلدى بسعر 7900 جنيه، كما تتولى «حياة كريمة» مهمة الذبح وتوزيع الأضحية على الأسر المستحقة فى موعدها.

وحدد بنك الطعام المصرى أسعار صكوك حملة الأضاحى التى دشنها تحت عنوان: «أسسنا الصك ووصلنا خيره لأبعد حد»، بـ7750 جنيهاً للصك البلدى، والمستورد 4950 جنيهاً، بينما صك لوم الصدقات 600 جنيه، ويتم توزيعها فى مختلف محافظات مصر.

مواطنون: مباردة «اللحمة الإلكترونية»: غالية.. قللوا السعر ومش مهم توصل لحد البيت».

قلل عدد من المواطنين من قدرة مبادرة مواشيك على مواجهة غلاء أسعار اللحوم، وأكد عدد منهم وأكثرهم من أصحاب الدخول المنخفضة، أن أسعار المبادرة مرتفعة مثلها مثل أسعار الجزارين، وعن ميزة توصيل اللحوم والأضحية نظيفة إلى باب المنزل، قالوا إن السعر مرتفع ولا بد من تقليل الأسعار ومش مهم التوصيل لباب المنزل.

اشتكت حنان تعمل موظفة، من زيادة الأسعار وأكدت أنها قللت وأسرتها من اللحوم لارتفاع الأسعار التى لا تتناسب مع دخلها وزوجها، أضافت أنها حتى الآن لم تستعد لعيد الأضحى كما كان فى السنوات الماضية، عندما كانت تخزن كل مستلزمات المنزل قبل العيد.

وتابعت أنها ستقلل الكميات عن العام السابق، خاصة بعد وصول كيلو اللحمة إلى 400 جنيه، وعن مبادرة مواشيك قالت إن أسعارها مرتفعة خاصة أن الشركة حددت الحد الأدنى للسهم بـ25 كيلو بقيمة 9 آلاف جنيه وهذا المبلغ ليس بمقدرتها.

واتفق معها محمود حسين مؤكدًا أنه كان يتشارك مع أقاربه لشراء الأضحية وتوزيعها ولكنه عجز هذا العام عن الشراء لارتفاع أسعار المواشى، وتابع: «ربنا يقدرنى أجيب كيلو ولا اثنين للعيال فى العيد».

وعن ميزة شراء الأضحية واللحوم أون لاين، قال: «العجز مش فى الشراء أون لاين أو من السوق العجز فى الفلوس وارتفاع الأسعار».

«المركزى للتعبئة والإحصاء»: 20% ارتفاعاً فى سعر اللحوم.

رصد تقرير صادر عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، ارتفاع أسعار اللحوم والدواجن خلال الفترة الأخيرة بنسبة 20%، وأيضاً ارتفاع أسعار الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة 9%، وارتفاع أسعار الزيوت والدهون بنسبة 7%.

وشهدت أسعار اللحوم الحمراء فى مصر قفزة غير مسبوقة، وذلك قبيل أسابيع قليلة من عيد الأضحى، ما يتسبب فى حالة من الركود بالأسواق، حيث تتراوح أسعار اللحوم الحمراء الطازجة بالأسواق ما بين 300 إلى 400 جنيه، على حسب القطعيات، ومؤخراً أعلنت وزارة التموين عن طرح لحوم سودانية طازجة فى منافذها الاستهلاكية بـ 195 جنيهاً للكيلو.

اللحوم السودانية الحل لمواجهة جنون الأسعار

ولضبط الأسواق وتوفير كيلو اللحمة بسعر مناسب لمحدودى الدخل، أعلنت الحكومة عن توفير 5 آلاف رأس ماشية فى المحاجر قادمة من السودان تكفى لمدة عام وسبعة أشهر، فيما أعلنت وزارة التموين عن استيراد 170 ألف رأس ماشية جديدة، وذلك بخلاف دفعات سابقة تم استيرادها بالفعل بواقع 180 ألف رأس ماشية، تلبية لاحتياجات المواطنين ومن أجل ضبط الأسواق.

شعبة القصابين: المستوردون أساس الغلاء والجزارون ضحية

قال هيثم عبدالباسط، نائب رئيس شعبة القصابين بالغرفة التجارية، إن سعر العجول الحية يصل للمستهلك الآن 150 جنيهاً للكيلو، و180 جنيهاً للضانى، مشيراً إلى أن هذه الأسعار المرتفعة نتيجة مبالغة المستوردين فى الحصول على هامش الربح الخاص بهم.

ومع حالة الركود التى تشهدها الأسواق بدأت أسعار اللحوم الحية فى الانخفاض بنحو 20 جنيهاً للبقرى والجاموسى، لتصل إلى نحو 130 جنيهاً للكيلو.

وأوضح عبدالباسط أن أصحاب محال الجزارة دائما ما يكونون فى مرمى الاتهامات والانتقادات، خاصة فى ظل ارتفاع الأسعار، رغم أنهم ليسوا مسؤولين عن هذه الارتفاعات القياسية بالأسعار، والمسؤولية تقع على عاتق المستوردين الذين يبالغون فى هامش الربح.

وتابع أن القصابين متضررون من هذا الارتفاع، حتى إن بعضهم خرج من المنظومة، واضطروا إلى إغلاق محالهم، لافتًا إلى تعرض البعض الآخر لخسائر مادية كبيرة، وقال: «نحن نناشد المسؤولين من أجل التوصل إلى حل مع المستوردين يفضى إلى تخفيض الأسعار، لا سيما أن الكثيرين منهم استوردوا العجول من الخارج بأسعار أقل من الأسعار الحالية للدولار قبل رمضان، ويحصلون على هامش ربح عال جداً».

وشدد «عبدالباسط» على أنه تراجع القدرة الشرائية فى الأسوق، وبالتالى تراجع الإقبال على شراء اللحوم بالأسعار الحالية، مستشهدا بالإحصاءات الصادرة عن جهاز التعبئة العامة والإحصاء فى وقت سابق، والتى تشير إلى أن استهلاك الفرد من اللحوم خلال العام يصل إلى 7 كيلوجرامات.

وطبقاً لبيانات الوزارة، فإن زيادة العرض ستنعكس على سعر اللحوم الحمراء أو الحية، بحيث يتم ضخ كميات إضافية منها، فى ظل وجود منافذ للبيع من أجل إتاحة بديل مناسب للمواطن المصرى.

واعتبرت شعبة القصابين، أن استيراد اللحوم من كل من تشاد وجيبوتى، من شأنه العمل على ضبط الأسواق فى هذه المرحلة وقبل الموسم.