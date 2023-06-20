ضبط شخص بحوزته كمية من المُخدرات

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية حائزى ومتجرى المواد المخدرة.

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فقد تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط (أحد الأشخاص- مقيم بمحافظة الإسماعيلية) حال إستقلاله سيارة "مستأجرة" بدائرة قسم شرطة بدر ، وبحوزته (كمية من مخدر الحشيش وزنت 5 كيلو جرام - مبلغ مالى - هاتف محمول).. وبمواجهته إعترف بحيازته للمضبوطات.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

كشف ملابسات إنهاء حياة شاب في دار السلام

وعلى جانب آخر، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ للأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بوجود مشاجرة ومتوف ىبدائرة قسم شرطة دار السلام.

بالإنتقال والفحص تبين نشوب مشاجرةبين كل من طرف أول(أحد الأشخاص "توفى متأثراً بإصابته بجرح نافذ بالصدر) ، وطرف ثانى (شخصين) ، جميعهم مقيمون بدائرة القس مبسبب خلاف بين الطرفين حول الجيرة تعدى خلالها أحد أفراد الطرف الثانى على المتوفى بالضرب بإستخدام سلاح أبيض كان بحوزته نتج عن ذلك إصابته المنوه عنها والتى أودت بحياته.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط الطرفالثانى وبحوزة أحدهما السلاح المستخدم فى إرتكاب الواقعة ، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

وفي سياقٍ مُتصل، وفى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة الخانكة بمديرية أمن القليوبية بالعثور على جثة أحد الأشخاص بجوار أحد المصارف المائية بدائرة المركز.

تم تشكيل فريق بحث بمشاركة قطاع الأمن العام ومديرية أمن القليوبية توصلت جهوده إلى تحديد هوية المجنى عليه (أحد الأشخاص - مُقيم بدائرة المركز) كما أمكن تحديد مرتكبى الواقعة (3 أشخاص لـ "إثنين منهم معلومات جنائية"- مُقيمين بدائرة المركز).

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم وأمكن ضبطهم.. وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكابهم الواقعة وقرر أحدهم أنه نظراً لوجود خلافات مالية بينه والمجنى عليه وإمتناع الأخير عن سداد ديونه فعقد العزم على إستدراجه لإرغامه على إعادة مستحقاته وفى سبيل تنفيذ مخططه إستعان بالمتهمان الآخران وقاموا بإقتياده لمسكن أحدهم وتعدوا عليه بالضرب مُحدثين إصابته التى أودت بحياته وعقب ذلك قاموا بنقل جثته داخل مركبة "تروسيكل" ملك أحدهموتخلصوا منـها بإلقائها بمكان العثور ، وتم بإرشاد المتهمين ضبط (مركبة "التروسيكل المستخدمة فى إرتكاب الواقعة").

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.