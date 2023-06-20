توجيهات رئاسية بصرف معاشات يوليو قبل عيد الأضحي

عوض : القيادة السياسية تضع المواطن المصري وأصحاب المعاشات علي رأس أولوياتها

وجه اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي، على توجيهاته بتبكير موعد صرف معاشات شهر يوليو المقبل ليتم صرفها قبل عيد الأضحى المبارك، وذلك في إطار الاهتمام غير المسبوق من القيادة السياسية بملف التأمينات والمعاشات والحرص الدائم على التيسير على أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم وتلبية احتياجاتهم.





وقال عوض، إنه بناءً على التوجيهات الرئاسية تقرر بدء صرف المعاشات يوم الأحد الموافق 25 يونيو الجاري، وذلك من خلال ماكينات الصراف الآلي الخاصة بالبنوك والبريد المصري المنتشرة على مستوى الجمهورية أو الصرف من خلال المحافظ الإلكترونية.



وأضاف عوض أن عدد أصحاب المعاشات والمستحقين يصل إلى 11 ملايين مواطن يقومون بصرف ما يقارب من 29 مليار جنيه شهريًا.



وفي هذا السياق، تقدم رئيس هيئة التأمينات بخالص التهاني للقيادة السياسية وأصحاب المعاشات والمستحقين عنهم بمناسبة عيد الأضحى المبارك أعاده الله على مصرنا الحبيبة بالخير واليمن والبركات.

