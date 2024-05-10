النيابة تحقق في مصرع طفلة صعقها التيار الكهربائي بالمنشاه

تحقق النيابة العامة في حادث مصرع طفلة في الثانية عشرة من عمرها تقيم بدائرة مركز المنشاه جنوب محافظة سوهاج لقيت مصرعها صعقا بالكهرباء أثناء قيامها بتشغيل الغسالة الكهربائية داخل منزلها لامست يدها إحدى الأسلاك المكشوفة وجرى نقل الجثة لمشرحة المستشفى المركزي .

تلقى اللواء مساعد الوزير مدير أمن سوهاج إخطارا من نائبه للجنوب يفيد بورود إشارة من مستشفى المنشاه المركزي لمركز شرطة المنشاه بوصول الطفلة "فرحة . م . ع . ح" 12 سنة طالبة وتقيم دائرة المركز جثة هامدة إدعاء صعق كهربائي.

إنتقل مأمور وضباط وحدة مباحث المركز لمكان الواقعة وبالفحص وسؤال خالها "أحمد . ع . ع . ت" 45 سنة مزارع يقيم بذات الناحية أفاد أنه أثناء قيام نجلة شقيقته المذكورة بتشغيل غسالة ملابس بالمنزل لامست يدها إحدى الأسلاك العارية مما أدى لصعقها ووفاتها ونفى الشبهة الجنائية.



وبتوقيع الكشف الطبي على الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد بعدم وجود ثمة إصابات ظاهرية وأن سبب الوفاة هبوط حاد بالدوره الدموية والتنفسية نتيجة صعق كهربائي،ولا توجد شبهة جنائية في الواقعة .

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات .





وفي سياق آخر شهد الطريق الزراعي الغربي بدائرة مركز المنشاه جنوب محافظة سوهاج وقوع حادث ثلاث سيارات نتج عنه مصرع حاصل على بكالوريوس يبلغ من العمر 26 سنة يقيم بمحافظة الجيزة وإصابة طالبين بنزيف بالمخ وكسور متفرقة بالجسم وربة منزل بكدمات متفرقة بالجسم وطفلها البالغ من العمر عام واحد باشتباه ما بعد الارتجاج وجرى نقل الجثة لمشرحة مستشفى المنشاه المركزي والمصابين لمستشفى سوهاج الجامعي الجديدة لتلقي العلاج وأخطرت النيابة العامة للتحقيق .

تلقى اللواء مساعد الوزير مدير أمن سوهاج إخطارًا من العميد رئيس مباحث المديرية يفيد تلقي مركز شرطة المنشاه بلاغا بوجود حادث تصادم ومتوفى ومصابين على الطريق الزراعي الغربي دائرة المركز .





إنتقل مأمور وضباط وحدة مباحث المركز لمكان الحادث وبالفحص تبين أنه أثناء قيادة "وسيم . ن . ع . ش" 26 سنة حاصل على بكالوريوس يقيم بمحافظة الجيزة سيارة ملاكي اصطدم وجها لوجه بالسيارة نصف نقل قيادة "السيد . م . ع . ع" 45 سنة سائق يقيم بمركز أخميم ما أدى لانحراف السيارتين والاصطدام بالسيارة ملاكي قيادة "حسام . ا . ج" 28 سنة سائق يقيم دائرة مركز البلينا.





نتج عن الحادث مصرع قائد السيارة الأولى وجرى نقل الجثة لمشرحة المستشفى المركزي وإصابة كلٍ من مستقلي السيارة الأولى "ل . م . س" 22 سنة طالب يقيم دائرة مركز جرجا بنزيف بالمخ وكسر بالعضد الأيسر و"يسي . ع . ع . ع" 19 سنة طالب يقيم القاهرة بكسور متفرقة بالجسم ونزيف بالمخ ومستقلي السيارة الثالثة "نوال . ع . م" 31 سنة ربة منزل بكدمات متفرقة بالجسم ونجلها "حمدان . ع . ح . م" البالغ من العمر عام واحد يقيمان دائرة مركز البلينا بإشتباه ما بعد الإرتجاج.





وبسؤال قائدي السيارتين الثانية والثالثة والمصابين وخال المتوفى "لطفي . م . س . د" 45 سنة عامل يقيم دائرة مركز جرجا قرروا بمضمون ما سبق ونفوا الشبهة الجنائية .





تم رفع آثار الحادث وتسيير حركة السير والتحفظ على السيارات الثلاث ونقل المصابين لمستشفى سوهاج الجامعي الجديدة لتلقي العلاج وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات .