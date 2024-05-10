حقيقة انتشار عصابات لتجارة الأعضاء تضم أطباءً وتستدرج الأطفال

أعلن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، ووزارتي الداخلية والصحة، أنه لا صحة لانتشار عصابات لتجارة الأعضاء تضم من بين أعضائها أطباءً، تقوم باستدراج الأطفال واختطافهم لبيع أعضائهم بعدد من محافظات الجمهورية، وقال بيان مشترك المركز الإعلامي ووزارتي الصحة والداخلية، أنه لم يتم رصد أي شكاوى، أو بلاغات بأي من المحافظات على مستوى الجمهورية بشأن وقائع مماثلة، وأن كل ما يتم تداوله في هذا الشأن ما هو إلا ادعاءات زائفة تستهدف إثارة البلبلة، وناشد المواطنين عدم الانسياق وراء مثل تلك الأكاذيب، وشدد علي اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال مروجي تلك الشائعات.

وأكدت وزارة الصحة والسكان، أنه لا صحة لانتشار عصابات لتجارة الأعضاء تضم من بين أعضائها أطباء تقوم باستدراج الأطفال واختطافهم لبيع أعضائهم بعدد من محافظات الجمهورية، وقالت: أن المنشورات المتداولة مزيفة، ويتم نشرها وتداولها بنفس العبارات بشكل متكرر منذ عام ٢٠١٧، ولا علاقة للأطباء بأي مما جاء فيها.