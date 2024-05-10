حبس نصاب تأشيرات السفر الوهمية بدار السلام

قررت النيابة العامة حبس حداد في العقد الرابع من العمر يقيم بدائرة مركز دار السلام جنوب شرق محافظة سوهاج أربعة أيام على ذمة التحقيقات عقب تمكن ضباط وحدة الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة منطقة جنوب الصعيد فرع سوهاج من إلقاء القبض عليه بتهمة النصب على 3 أشخاص والاستيلاء منهم على مبالغ مالية بزعم مقدرته على إحضار تأشيرة عمل لهم بالمملكة العربية السعودية إلا أنه لم يف بوعده أو رد تلك المبالغ التي أستولى عليها.

وكان اللواء مساعد وزير الداخلية لأمن سوهاج قد تلقى إخطارًا من العميد رئيس مباحث المديرية يفيد بورود ممحضرا لمركز شرطة دار السلام من الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة منطقة جنوب الصعيد فرع سوهاج يتضمن بلاغ "نبيل . ن . ع" 42 سنة عامل وعدد 2 آخرين يقيمون دائرة مركز العُسيرات جنوب محافظة سوهاج بتضررهم من "محمد . ح . ا . م" 38 سنة حداد يقيم دائرة مركز دار السلام لقيامه بالنصب عليهم والاستيلاء منهم على مبالغ مالية بلغت جملتها 180 ألف جنيه (فقط مائة وثمانون ألف جنيه) مقابل إحضار تأشيرة زيارة لهم بالمملكة العربية السعودية إلا أنه لم يف بوعده وامتنع عن رد المبالغ المالية التي أستولى عليها .

عقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن جهات التحقيق المختصة تم إلقاء القبض على المتهم وبمواجهته أقر بإرتكاب الواقعة وتعهد برد المبالغ المستولي عليها .

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وبالعرض على النيابة العامة قررت حبس المتهم 4 أيام احتياطيًا على ذمة التحقيقات على أن يراعى التجديد له في الموعد القانوني .

وفي سياق آخر تمكن ضباط وحدة مباحث مكافحة جرائم الأموال العامة (منطقة جنوب الصعيد ) فرع سوهاج بالإشتراك مع ضباط وحدة مباحث قسم شرطة ثان سوهاج من إلقاء القبض على حاصلة على دبلوماسي صناعيا العقد الرابع من العمر تقيم بدائرة مركز سوهاج تدير كيانا تعليميًا بدون ترخيص بدائرة قسم ثان استولت من خلاله على مبالغ مالية من أشخاص بزعم منحهم شهادات دراسية تساعدهم على الالتحاق بسوق العمل بالشركات الكبرى داخل مصر وخارجها.

تلقى اللواء مساعد الوزير مدير أمن سوهاج إخطارا من اللواء مدير إدارة البحث الجنائي يفيد بورود محضرا لقسم شرطة ثان سوهاج من الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة "منطقة جنوب الصعيد" بقيام "أميرة . ص . م . م" 38 سنة حاصلة على دبلوم فني صناعي تقيم دائرة مركز سوهاج بإنشاء وإدارة كيان تعليمي وهمي بدون ترخيص تحت مسمي "أكاديمية خاص" الكائن دائرة قسم ثانٍ سوهاج وإتخاذها وكرًا لممارسة نشاطها الإجرامي في الإحتيال على راغبي الحصول على شهادات دراسية مزورة بزعم منح الدارسين ودورات تعليمية في عدة مجالات وإيهامهم بأن تلك الشهادات تمكنهم من الإلتحاق بالعمل لدي الشركات والمؤسسات الكبرى بالداخل والخارج وقيامها بتنظيم دورات تدريبية ودراسية وهمية.

وبالفحص تبين تمكنها من إستقطاب العديد من الأشخاص راغبي الحصول على تلك الشهادات مقابل مبالغ مالية تراوحت ما بين 5 آلاف إلى 8 آلاف جنيه للشهادة الواحدة .

وبتقنين الإجراءات واستئذان جهات التحقيق المختصة تم إستهداف مقر المركز وضبط المتهمة وعُثر بحوزتها على (جهاز لاب توب محمل عليه العديد من البرامج التعليمية المزمع منحها للدارسين وشهادات بأسماء العديد من المدرسين بالاكاديمية في عدة مجالات منسوب صدروها للأكاديمية المشار إليها وعدد 2 أكلاشيه الأول يقرأ منطوقه "أكاديمية خاصة"والآخر منطوقه ohw وكشكول صغير الحجم مدون به اسماء العديد من الدارسين بالأكاديمية وبعض المبالغ المالية).

وبمواجهة المذكورة قررت بمضمون ما تقدم وأقرت بإرتكاب الواقعة لذات السبب وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات .