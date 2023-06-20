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الثلاثاء 20 يونيو 2023
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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

منوعات ومرأة

إسلام سعد يكشف تفاصيل أغلي بدلة في مصر.. سعرها خيالي (شاهد)

إسلام سعد
إسلام سعد

أثار مصمم الأزياء المصري إسلام سعد جدلًا واسعًا بين رواد السوشيال ميديا، بعد الإعلان عن تكلفة البدلة الرجالي باهظة الثمن التي صممها مؤكدا أنها “ليست للبيع”؛ لأنها مرصعة بالألماس وسعرها صادم، من إحدى الشركات الشهيرة.

إسلام سعد 
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إسلام سعد يروي التفاصيل الكاملة عن البدلة المرصعة بالألماس

كشف مصمم الأزياء المصري إسلام سعد حسب عن التفاصيل الكاملة التي تخص بدلته من خلال الفيديو المتداول على مواقع التواصل، عن بدلة مرصعة بالألماس وصفها بأنها "الأغلى في مصر والوطن العربي"، إذ يبلغ سعرها حوالي 20 مليون جنيه مصري، على حد قوله.

إسلام سعد 

إسلام سعد "أغلى بدلة رجالي في مصر"

صنفت بدلة إسلام سعد بأغلى بدلة رجالي في مصر، مما لفت أذهان نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، وانقسموا بين مؤيد ومعارض للحدث غير المألوف.

إسلام سعد
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إسلام سعد ينشر فيديو ترويجي للبدلة

ونشر إسلام سعد فيديو ترويجي للبدلة، ظهر فيه بعض صورها، ثم قام بإرتدائها وخرج إلى مجموعة من المعجبين ليسألوه عنها، ويؤكد معلومة أنها "الأغلى في مصر" وأن تكلفتها 20 مليون جنيه مصري، واستغرق تصميمها إلي ما يقرب من 72 ساعة.

ونشر مصمم الأزياء الشهير عبر صفحاته الرسمية أن التكلفة الباهظة لهذه البدلة الرجالي يكمن في أنها مرصعة بالألماس من إحدى الشركات الشهيرة، مؤكدا إلى أنها "ليست للبيع".

إسلام سعد

من هو مصمم الأزياء إسلام سعد

يذكر أن مصمم الأزياء إسلام سعد حقق مؤخرا، نجاحا كبيرا بسبب تصميماته التي يقوم بها لعدد كبير من نجوم الفن وأيضا الرياضة.

وقام إسلام سعد منذ فترة بافتتاح أكبر مول متخصص في عالم الأزياء في منطقة القاهرة الجديدة، وكانت نيكول سابا، نجمة حفل الافتتاح، الذي حضره نجوم الأهلي محمد مجدي أفشة، وحارس الزمالك محمد عواد.

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