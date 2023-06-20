عائشة بن أحمد تمدح طارق لطفي|وتؤكد.. الشخصيات المسيطرة ضعيفة (شاهد)

تحدثت الفنانة التونسية عائشة بن أحمد عن شخصيتها الجديدة في بطولة مسلسل "مذكرات زوج" برفقة الفنان طارق لطفي، وعن وجود العديد من التشابه بينها وبين دور شيرين، الذي قدمته في السباق الدرامي رمضان الماضي.

عائشة بن أحمد وطارق لطفي

عائشة بن أحمد تتحدث عن أوجه الشبه بين شخصيتها الجديدة وشخصية شيرين

صرحت عائشة بن أحمد من خلال ظهورها مع الإعلامية لميس الحديدي ببرنامج "كلمة أخيرة" المذاع عبر قناة ON قائلة :"في حاجات مشتركة بيني وبين شيرين، إنها شخصية مسؤولة وتحب أن تسير كافة الأمور بدقة وبشكل احترافي زي ما هي عايزة وكل شيء في مكانه وحريصة على دقة المواعيد".

عائشة بن أحمد

عائشة بن أحمد عن الشخصيات المسيطرة " لقيتهم ناس ضعاف من جواهم"

أشارت عائشة بن أحمد إلي دراستها للشخصيات المحبة للسيطرة ضمن تحضيرات الدور معلقة :"درست الناس اللي عندهم حب السيطرة ولقيتهم ناس ضعاف من جواهم، لأنهم بيخافوا من أي شيء جديد، وشيرين شخصية هشة من داخلها".

عائشة بن أحمد

عائشة بن أحمد " لا أقبل أن يكون هناك رجل مسيطر على شخصيتي"

وأضافت عائشة بن أحمد رأيها في فكرة السيطرة في العلاقات بين الزوجين معبرة :"لا أقبل أن يكون هناك رجل مسيطر على شخصيتي أو العكس وأكون أنا المسيطرة عليه، أحب أن أحترم الرجل وهو يحترمني من غير ما أخنقه ولا يخنقني".

عائشة بن أحمد وطارق لطفي

عائشة بن أحمد: شيرين في مذكرات زوج تشبه شخصيتي في الدقة.. شاهد التفاصيل#كلمة_أخيرة pic.twitter.com/aqGXDVYWmf — ON (@ONTVEgy) June 19, 2023

عائشة بن أحمد عن طارق لطفي " مش عايش في دور النجم وكل همه الشغل"

تابعت عائشة بن أحمد عن كواليس التصوير مع النجم طارق لطفي معلقة :"طارق لطفي ثاني مرة يجمعني معه عمل بعد مسلسل شهادة ميلاد، لكن مشاهدنا في مذكرات زوج مع بعض أكثر، طارق طيب ومحترم جداً ومهتم بكل شيء، ومش عايش في دور النجم والبطل، وكل همه الشغل ودوره والعمل هيخرج شكله عامل إزاي، والشغل معاه مريح جداً وبحبه من قلبي".

عائشة بن أحمد وطارق لطفي

مسلسل مذكرات زوج

من ناحية أخري، يذكر أن مسلسل "مذكرات زوج" عمل درامي اجتماعي مناسب لجميع أفراد الأسرة، من إخراج تامر نادر، سيناريو محمد سليمان عبد المالك، عن قصة الكاتب الراحل أحمد بهجت، وهو مكون من 15 حلقة فقط.

عائشة بن أحمد وطارق لطفي

أبطال مسلسل مذكرات زوج

ويشارك في بطولة "مذكرات زوج"، طارق لطفي، عائشة بن أحمد، خالد الصاوي، سما إبراهيم، إدوارد، عمر الشناوي وسارة الشامي، علي الطيب، جيهان الشماشرجي، حازم إيهاب، فدوى عابد، هناء الشوربجي، الطفل آدم وهدان، الطفلة حبيبة، الطفلة ريتال ظاظا.