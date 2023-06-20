بيبي ريكسا من وصلة رقص إلي 3 غرز بوجهها|مزحة تنتهي بكارثة

تعرضت الفنانة الأمريكية بيبي ريكسا لهجوم عنيف من قبل شخص كان يتواجد وسط حشود كبيرة بين الجماهير أثناء رقصها في حفلها الغنائي بنيو يورك، أدي إلي إصابتها في عينيها بعد أن ألقي هاتف محموله على وجهها.

بيبي ريكسا

بيبي ريكسا تنال 3 غرز بوجهها

نشرت بيبي ريكسا صورا لها بكدمات وجروح على عينها، بعد حصولها على 3 غرز، وكتبت "أنا بخير"، مستعينة بكلمات أغنيتها الشهيرة I'm Good.

Absolutely great show ruined by a fan throwing their phone at @BebeRexha hopefully she is ok after that pic.twitter.com/4eBScgurv5 — Alex Chavez (@captiv_8_) June 19, 2023

بيبي ريكسا

بيبي ريكسا تسقط أرضا أثناء حفلها الغنائي

سقطت بيبي ريكسا علي أرض المسرح في فيديو من تصوير أحد المعجبين وهي تصرخ بعد أن اصطدم المحمول في وجهها، وسرعان ما قاموا بنقل ريكسا إلى المستشفى، حيث ظهرت وهي تغادر المسرح وهي تغطي عينها بيد وتلوح للجمهور بيد أخرى.

بيبي ريكسا

شاركت ايضا بيبي ريكسا جمهورها ومحبيها مقطعًا لها، وهي تغني كلمات الأغنية المتخطية لحاجز المليار مستمع على سبوتيفاي عبر تيك توك.

This is Bebe Rexha being rushed out of the concert venue here in NYC after someone threw a fucking phone and hit her face as she was leaving the stage. We were all having a hell of a good time and so was Bebe, we were all having a blast, I mean who would even do that??? We hope… pic.twitter.com/QQk2DanPdu — Ross (@RossBernaud) June 19, 2023

الجهات الأمنية تحقق مع الشخص الذي تسبب لها بالأصابة

حيث أن تم القبض على الشخص الذي رمى بحموله على بيبي ريكسا، وهو شاب يدعى نيكولاس مالفيجنا ويبلغ من العمر 27 عامًا.

المعجب عن إصابة بيبي ريكسا " اعتقدت أن الأمر مضحك"

أشار المعجب خلال التحقيق معه في الواقعة، بأنه لم يعتقد أن هاتفهه سيصيبها بشدة كما حدث، معتقدا أن الموقف سيكون مضحكا قائلا: "اعتقدت أن الأمر مضحك ومزحة".

بيبي ريكسا

تمت الواقعة في حفلة من ضمن جولة Best F'n Night Of My Life، التي تروج بها بيبي ريكسا لألبومها Bebe الذي صدر شهر مايو الماضي، ويتضمن تعاونات غنائية مع كل من ديفيد جيتا، سنوب دوج، دولي بارتون.

بيبي ريكسا الميلاد والنشأة

بيبي ريكسا هي مغنية، ومؤلفة، ومنتجة أمريكية، ولدت في 30 أغسطس 1989، وتمتد أصولها إلى دولة ألبانيا، فيما ينتمي والدها من جمهورية مقدونيا، التي هاجر منها إلى الهجرة إلى الولايات المتحدة الأمريكية، وهناك تزوج والدة بيبي ريكسا، ونجح في تكوين بيت وعائلة.

بيبي ريكسا

وأحبت بيبي ريكسا الغناء منذ الطفولة، وقدمت أعمالا كثيرة حققت مشاهدات مرتفعة عبر موقع الفيديوهات يوتيوب، مثل أغنية "باسم الحب" التي كانت سببا رئيسيا في تجاحها وشهرتها، وتكوين قاعدة جماهيرية عريضة لها.