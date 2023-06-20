عاجل
التعليم تكشف حقيقة تعديل جدول امتحانات الثانوية العامة.. فيديو وزير العدل يؤكد على دور التكنولوجيا في تدريب القضاة بفاعلية.. صور شروط وطريقة إضافة الزوجة على البطاقة التموينية للزوج الحكومة تبحث التوسع فى المدارس الفنية والحرفية بالشراكة مع القطاع الخاص تصاريح نحر الأضاحي في السعودية.. قرار هام
الثلاثاء 20 يونيو 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

أخبار وتقارير

اتفاقية تعاون بين معهد الإدارة العامة السعودى ومجلس الدولة المصرى

مجلس الوزراء السعودى
مجلس الوزراء السعودى

وافق مجلس الوزراء السعودى فى اجتماعة اليوم بقصر السلام بجدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز  على مذكرة تفاهم بين معهد الإدارة العامة السعودى ومجلس الدولة المصرى. 

كما قرر المجلس تفويص وزير الداخلية بالتباحث مع الجانب الروماني بشأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الدفاع المدني والحماية المدنية. 

اقرأ أيضا.. الوزراء السعودي يتطلع إلى نجاح مؤتمر دعم السودان في التخفيف من آثار الحرب

وتفويض وزير البيئة والمياه والزراعة  بالتباحث مع الجانب الكويتى بشأن مشروع مذكرة تفاهم في مجال حماية البيئة وتأهيلها والمحافظة عليها.
 

txt

مجلس الوزراء السعودي يشيد بقرارات أوبك بلس

txt

 مجلس الوزراء السعودى يؤكد دعم خطة تطوير وتنويع الإقتصاد


ووافق المجلس  على مذكرة تعاون علمى وبحثى مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار في جمهورية غينيا.


كما وافق المجلس  على انضمام السعودية إلى اتفاقية الأمم المتحدة بشأن عقود البيع الدولي للبضائع.

 

ووافق المجلس على اتفاقية تعاون بين رئاسة أمن الدولة في  السعودية والإدارة العامة للدراسات والمستندات بالمغرب.

مواد متعلقة

مجلس الوزراء السعودي يشيد بقرارات أوبك بلس

مجلس الوزراء السعودى يوافق على التقويم الدراسي للعام الجديد

 مجلس الوزراء السعودى يؤكد دعم خطة تطوير وتنويع الإقتصاد

مجلس الوزراء السعودي يستعرض مباحثات الرئيس السيسي وولي العهد

مجلس الوزراء السعودى يوافق على تأسيس مجلس التنسيق الأعلى مع الجزائر

مجلس الوزراء السعودي يوافق على مد مهلة إسقاط المركبات
الجريدة الورقية