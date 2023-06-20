اتفاقية تعاون بين معهد الإدارة العامة السعودى ومجلس الدولة المصرى

وافق مجلس الوزراء السعودى فى اجتماعة اليوم بقصر السلام بجدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز على مذكرة تفاهم بين معهد الإدارة العامة السعودى ومجلس الدولة المصرى.



كما قرر المجلس تفويص وزير الداخلية بالتباحث مع الجانب الروماني بشأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الدفاع المدني والحماية المدنية.

اقرأ أيضا.. الوزراء السعودي يتطلع إلى نجاح مؤتمر دعم السودان في التخفيف من آثار الحرب



وتفويض وزير البيئة والمياه والزراعة بالتباحث مع الجانب الكويتى بشأن مشروع مذكرة تفاهم في مجال حماية البيئة وتأهيلها والمحافظة عليها.





ووافق المجلس على مذكرة تعاون علمى وبحثى مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار في جمهورية غينيا.



كما وافق المجلس على انضمام السعودية إلى اتفاقية الأمم المتحدة بشأن عقود البيع الدولي للبضائع.

ووافق المجلس على اتفاقية تعاون بين رئاسة أمن الدولة في السعودية والإدارة العامة للدراسات والمستندات بالمغرب.