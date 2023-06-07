مجلس الوزراء السعودي يشيد بقرارات أوبك بلس

أشاد مجلس الوزراء السعودى فى إجتماعة مساء أمس الثلاثاء بقصر السلام بجدة برئاسة ولى العهد الأمير محمد بن سلمان بما تم التوصل إليه في إجتماع دول مجموعة أوبك بلس ، من اتفاق بشأن مستوى الإنتاج لعام 2024م، والإعلان عن تخفيضات طوعية بادرت بها المملكة لتعزيز الجهود الاحترازية الهادفة إلى دعم استقرار أسواق البترول وتوازنها.

وقال وزير الإعلام السعودى سلمان الدوسرى فى تصريحات لة عقب الإجتماع أن المجلس استعرض بداية الجلسة على فحوى لقاء ولى العهد برئيس جمهورية فنزويلا وما اشتمل عليه من استعراض العلاقات بين البلدين الصديقين وآفاق التعاون وفرص تعزيزه في مختلف المجالات.

وأضاف أن المجلس تناول مجمل المحادثات التي جرت بين كبار المسؤولين في المملكة ونظرائهم بعددٍ من الدول خلال الأيام الماضية، في إطار ما توليه المملكة من الحرص على تعزيز روابط الصداقة ومد جسور التعاون مع المجتمع الدولي بما يدعم ترسيخ مبادئ التنمية والتقدم والازدهار في العالم أجمع.

وجدّد المجلس في هذا الصدد، ما أكدته المملكة خلال الاجتماع الوزاري لأصدقاء مجموعة بريكس الذي عقد في جنوب أفريقيا، من استمرارها بالعمل مع الشركاء الدوليين من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة بحلول عام 2030م، وتكثيف الجهود العالمية لتعزيز الأمن الغذائي وأمن الطاقة.

وأشار مجلس الوزراء

إلى أن ما حققته المهمة العلمية لرائدي الفضاء السعوديين إلى المحطة الدولية من نجاح يأتي في سياق اهتمام المملكة بتعزيز دورها بعالم الفضاء وصناعة تقنياته، واستمرار جهودها في تمكين الإنسان وحماية كوكب الأرض، وتشكيل آفاق جديدة من خلال العلوم والأبحاث والابتكارات في هذا المجال.

وأكد مجلس الوزراء، ما توليه الدولة من أهمية قصوى للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين؛ بما في ذلك تعزيز مصادر المياه والعمل على استدامتها من خلال تدشين العديد من المشروعات في هذا القطاع الحيوي لتوفير إمدادات وخدمات مائية بجودة وكفاءة عاليتين، ومنها مشروع محطة الجبيل لتحلية المياه ( 3 أ ) الذي يُعد الأحدث من نوعة والأكبر على مستوى العالم.

كما أشار المجلس إلى أن التعداد العام للسكان والمساكن لعام 2022 م من بيانات شاملة ستكون ركيزة أساسيّة للتخطيط والتطوير واتخاذ القرارات ورسم السياسات الاقتصادية والاجتماعية بما يسهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 والإعداد لصنع مستقبل أفضل.