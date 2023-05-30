 مجلس الوزراء السعودى يؤكد دعم خطة تطوير وتنويع الإقتصاد

أكد مجلس الوزراء السعودى فى إجتماعة اليوم بقصر السلام بجدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز حرص الدولة على تطوير وتنويع اقتصاد المملكة وتحسين البيئة الاستثمارية، وأشاد المجلس بما شهده ‎منتدى الاستثمار في المناطق الإقتصادية الخاصة الذي عقد في الرياض من توقيع اتفاقيات ومنح تراخيص لبدء الأعمال بها.

‏‎وأشار المجلس إلى الخطى المتسارعة للمملكة نحو مواجهة التغيّر المناخي ودفع الحلول الخضراء والمستدامة بحزمة مبادرات ستسهم في تقليل الانبعاثات الكربونية، ومنها بناء أكبر مصنع لإنتاج الهيدروجين الأخضر في العالم بنيوم.

كان المجلس قد تابع مستجدات الأحداث على الساحتين الإقليمية والدولية خاصة الوضع في السودان ومسار محادثات جدة، وما أثمرت عنه من اتفاقات حول وقف إطلاق النار قصير الأمد والترتيبات الإنسانية.