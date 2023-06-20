المؤبد لـ4 متهمين بتهمة إنهاء حياة شاب بالدقهلية

عاقبت محكمة جنايات المنصورة، اليوم الثلاثاء، بالسجن المؤبد لـ4 متهمين بقتل شاب بسبب خلاف حول أسعار المخدرات، بقرية الرياض مركز منية النصر محافظة الدقهلية.

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جاء الحكم برئاسة المستشار مجدي على قاسم، رئيس المحكمة، وعضوية المستشار وائل صفوت راشد، والمستشار محي الدين محمد الكناني، وأمانة سر أحمد كمال وشعبان خفاجى في القضية رقم 8580 لسنة 2022 جنايات مركز منية النصر والمقيدة برقم 2282 لسنة 2022 كلي شمال المنصورة.

تأجيل محاكمة 3 أشخاص بتهمة التنقيب عن الأثار

في وقت مسبق ، قررت محكمة جنايات القاهرة ، اليوم الثلاثاء،تأجيل محاكمة 3 أشخاص، بتهمة التنقيب عن الأثار داخل عقار لجلسة 5 يوليو.

وكانت البداية بورود معلومات لوحدة مباحث قسم شرطة المطرية، مفادها قيام بعض الأشخاص بالتنقيب عن الآثار داخل عقار .

وفي الوقت ذاته ؛ عقب تقنين الإجراءات تم استهداف العقار المشار إليه وأمكن ضبط 3 أشخاص حال قيامهم بالتنقيب عن الآثار داخل عقار "ملك أحدهم".

وقد عُثر بداخله على حفرة قطرها 4 متر بعمق 7 متر – والأدوات المستخدمة في الحفر، تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالواقعة، العرض على النيابة التي أصدرت قرارها السابق.

كما نجحت الأجهزة الأمنية بالقاهرة ، من القبض على “ه.ر” زوج المطربة بوسي لاتهامه بسرقة شيكات وإيصالات أمانة تقدر بـ 8 ملايين جنيه من موكل طليقها في منطقة المقطم.

كما تواصل النيابة العامة جهودها في تولي التحقيقات لكشف ملابسات الواقعة، كما تم تكليف الجهات المعنية بالانتقال إلى محل الواقعة للمعاينة، وعرض آراء الشهود العيان، بالإضافة إلى تفريغ كاميرات المراقبة.

زوج المطربة بوسي

وكانت البداية بتلقي قسم شرطة المقطم ، بلاغًا من موكل طليق المطربة ويدعى فطين، ويعمل منتجًا فنيًّا يتهم فيه زوجها واثنين آخرين بسرقة شيكات بنكية وإيصالات أمانة تقدر بأكثر من 8 ملايين جنيه سبق وأن اتفق زوجها على سدادها وعقب تقنين الإجراءات تمكن ضباط المباحث من ضبطهما وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

وبدأت نيابة المقطم والخليفة الجزئية، التحقيق مع هشام ربيع زوج الفنانة بوسى فى واقعة اتهامه بالاستيلاء على شيكات بقيمة 8 ملايين جنيه من وكيل طليقها