محافظ الدقهلية يدشن قافلة "أيد في أيد " لتقديم مساعدات للأسر الأولي بالرعاية

قام الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية اليوم الاثنين يرافقه اللواء خالد عيد رئيس جهاز المخابرات العامة لمنطقة شرق الدلتا و علاء فاروق رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري بتدشين قافلة ايد في ايد بالمنزلة لتقديم مساعدات عينية وكوبونات للأسر الأولي بالرعاية بالتنسيق والتعاون بين البنك الزراعي المصري ووزارة التضامن الاجتماعي وجمعية رسالة بالمنزلة .

وأكد " المحافظ " علي أن رئيس الجمهورية أمر بتضافر كافة جهود أجهزة ومؤسسات الدولة بالتعاون مع المجتمع المدني لتقديم كافة أوجه الدعم للأسر الأولي بالرعاية من خلال تقديم كافة المساعدات وصرف مساعدات تكافل وكرامة وإقامة مشروعات متناهية الصغر لهذه الأسر .

وقال " مختار "ابعث باسم شعب الدقهلية رسالة شكر وتقدير الي فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي علي كل ما يقدمه من خدمات ومشروعات في كل محافظات مصر في ظل بناء الجمهورية الجديدة .

وأشار " المحافظ " الي أن القافلة تستهدف تقديم مساعدات عينية للأسر الأولي بالرعاية عباره عن مساعدات زواج لعدد 36 اسره ، ورفع كفاءة المنازل وتركيب وصلات مياه لعدد 16 اسره ، وتوزيع كوبونات لحوم ومواد غذائية لعدد 50 اسره ، بالإضافة إلي صرف كوبونات مالية لعدد 36 عروسه ، بإجمالي عدد 100 أسرة بتكلفة إجمالية مليون و 400 الف جنيه .

وثمن " مختار " الدور المجتمعي الذي يقوم به البنك الزراعي ووزارة التضامن الاجتماعي بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني تجاه الأسر الاولي بالرعاية من خلال تقديم المساعدات العينية والنقدية وتوفير التمويلات اللازمة .

ومن جانبه أوضح " رئيس البنك الزراعي " أن عدد الأسر المستهدف توزيع كوبونات لحوم ومواد غذائية عليها بنطاق الدقهلية 750 أسرة بقيمة 300 الف جنيه نصيب المنزلة منها 50 اسره وسيتم توزيعهم بالتعاون مع جو

وقرر " فاروق " صرف كوبونات ماليه بقيمة 2000 جنيه لكل كوبون لعدد 36 عروسه بالإضافة إلي كوبونات المواد الغذائية.

وقال " رئيس البنك الزراعي " أن فخامة الرئيس السيسي وجه بضرورة الاهتمام بأهلينا في قري مصر من خلال تقديم قروض للمراءة المعيلة بقيمة تبدأ من 10 آلاف جنيه بأقل فائدة وهي 5% متناقصه وبدون ضمانات بتقديم بطاقة الرقم القومي فقط لإقامة مشروعات متناهية الصغر داخل المنازل مثل تربية الطيور والحيوانات وغيرها .

جاء ذلك بحضور سامي عبد الصادق نائب رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي لقطاعات الأعمال ، واللواء ايهاب زويل رئيس مجموعة الامن ، ومحمد شعبان الرئيس التنفيذي لمجموعة الشئون القانونية والالتزامة، و خالد بدر رئيس مجموعة العلاقات العامة ، وعبد الحميد الشابوري رئيس منطقة شرق الدلتا ، واحمد سلطان رئيس قطاع الدقهليه ، والدكتور علي الخصرجى مدير التجزئة المصرفية بمنطقة شرق الدلتا ، و رمضان الصابر وكيل مديرية التضامن الاجتماعي بالدقهلية ، وسحر فرج مديرة جمعية رساله بالمنزلة والمحاسب السيد عبدالسلام رئيس مركز ومدينة المنزلة