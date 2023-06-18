شاب يفقد حياته بسبب شجار في الدقهلية

لفظ شاب أنفاسه الأخيرة بقرية العزيزة التابعة لمركز المنزلة شمال محافظة الدقهلية ، نتيجة طعنه نافذة على يد آخر بسبب خلافات قديمة بينهما.

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وكانت مديرية أمن الدقهلية قد تلقت إخطاراُ بورود بلاغ إلى مأمور مركز المنزلة يفيد وصول "السيد. ا.ع" 25 سنة مقيم قرية العزيزة دائرة المركز جثة هامدة إلى مستشفى المنزلة المركزى.

وعلى الفور انتقل قيادات المركز إلى مكان الواقعة، وبالفحص تبين نشوب مشاجرة بين المجنى عليه وآخر، وأثناء المشاجرة قام الجانى بطعن المجنى عليه بسلاح أبيض، مما تسبب فى إصابته بجرح نافذ، أدى إلى وفاته فى الحال، وتم القبض على المتهم، وجارى تحرير محضر بالواقعة، والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، والتى أمرت بتشريح الجثمان، ومعرفة أسباب الوفاة.

وتسعى الدولة لرفع الوعي بين المواطنين لتجنب وصول الخلافات بينهم لهذه الدرجة.

مشاجرة تحصد روح شخصين في قنا

وفي سياقٍ مُتصل، لفظ شخصان مصرعهما وأصيب آخر، أمس السبت، في مشاجرة بقرية حجازة قبلي التابعة لمركز قوص جنوب محافظة قنا، وتم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف لنقلهما إلى المستشفى.

تلقى اللواء مدير أمن قنا، إخطارًا من مرفق إسعاف قنا يفيد مصرع شخصين وإصابة آخر في مشاجرة بالأسلحة النارية بقرية حجازة قبلي التابعة لمركز قوص جنوب محافظة قنا، وعلى الفور دفع مرفق إسعاف قنا بعدد من سيارات الإسعاف لنقل الجثتين والمصاب.

وتبين مصرع مكي.ع، 62 عاما، وخالد.أ، 38 عاما، وإصابة محمد.م، 26 عاما، في مشاجرة بقرية حجازة قبلي التابعة لمركز قوص جنوب محافظة قنا، فيما تكثف الأجهزة الأمنية من جهودها لضبط الجناة والسلاح المستخدم.

تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لتولي التحقيقات ونقل الجثتين إلى مشرحة مستشفى قوص المركزي والمصاب لتلقي العلاج.

وتكثف أجهزة وزارة الداخلية حملاتها الأمنية بهدف الوصول لمُجتمع أكثر أماناً، وتستهدف الوزارة مُطاردة الخارجين عن القانون والهاربين من تنفيذ الأحكام القضائية والمتورطين في جرائم والفارين من العدالة.

ويشن رجال الوزارة حملات تستهدف كافة مرافق الحياة اليومية للتأكد من إنفاذ القانون على الجميع، وللتأكد من عدم وجود أي مُخالفة للقانون، وهو الأمر الذي ينعكس بالإيجاب على الوطن والمواطنين.