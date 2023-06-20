السجن المؤبد لمروج مخدرات بمدينة نصر

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، بمعاقبة متهم بترويج مخدر الهيروين في مدينة نصر، بالسجن المؤبد وغرامة نصف مليون جنيه.



صدر الحكم برئاسة المستشار حسن محمود فريد، وعضوي المستشارين خالد محمد حماد وباهر بهاء الدين صادق، وأمانة سر محمد طه.



وجاء في أمر إحالة القضية رقم 2390 لسنة 2023 جنايات ثالث مدينة نصر، أن المتهم في يوم 4 فبراير الماضي، أحرز بقصد الاتجار جوهر مخدر الهيروين.

وشهد ضابط بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات، أن وبناءً على المعلومات الواردة إليه والتي تفيد بإتجار المتهم في المواد المخدرة انتقل إلى حيث تواجد، وأجرى معه عملية شراء جوهر الهيروين المخدر، وما أن عرض عليه المتهم لفافة بلاستيكية تشبه جوهر الهيروين المخدر ضبطه وبتفتيشه عثر بحوزته على 51 لفافة بلاستيكية تحوي ذات جوهر المخدر.