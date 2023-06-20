عاجل
اخر تحديث لأسعار الحديد والاسمنت في الأسواق المحلية غدًا سيكون اليوم الأطول نهارًا والأقصر ليلًا في السنة (شاهد)
الثلاثاء 20 يونيو 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

حوادث

السجن المؤبد لمروج مخدرات بمدينة نصر

بوابة الوفد الإلكترونية

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، بمعاقبة متهم بترويج مخدر الهيروين في مدينة نصر، بالسجن المؤبد وغرامة نصف مليون جنيه.


صدر الحكم برئاسة المستشار حسن محمود فريد، وعضوي المستشارين خالد محمد حماد وباهر بهاء الدين صادق، وأمانة سر محمد طه.


وجاء في أمر إحالة القضية رقم 2390 لسنة 2023 جنايات ثالث مدينة نصر، أن المتهم في يوم 4 فبراير الماضي، أحرز بقصد الاتجار جوهر مخدر الهيروين.

وشهد ضابط بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات، أن وبناءً على المعلومات الواردة إليه والتي تفيد بإتجار المتهم في المواد المخدرة انتقل إلى حيث تواجد، وأجرى معه عملية شراء جوهر الهيروين المخدر، وما أن عرض عليه المتهم لفافة بلاستيكية تشبه جوهر الهيروين المخدر ضبطه وبتفتيشه عثر بحوزته على 51 لفافة بلاستيكية تحوي ذات جوهر المخدر.

مواد متعلقة

معركة الجيرة بدار السلام تنتهي بمتوفي

خدمات مرورية بشوارع وميادين القاهرة

خناقة جزارين بدار السلام تنتهي بجريمة

سقوط "لصوص القاهرة" خلال حملة أمنية

معركة بالحجارة بين 17 عاملا وسقوط ضحية

تجار السموم يخترقون القانون والأمن يلاحقهم

اندلاع حريق داخل مطعم كبابجي شهير بروض الفرج

منشور على الفيس بوك ينهي رحلة تاجر كيف
الجريدة الورقية