العشر الأوائل من ذي الحجة أفضل أيام الدنيا.. فيديو

هنأ الدكتور هشام عبدالعزيز، رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، الشعب المصري بمناسبة حلول العشر الأوائل من ذي الحجة، مشددًا على انه لابد للإنسان أن يتعرض فيها للنفع والخير لنفسه وعموم الناس أجمعين.

وأضاف عبدالعزيز، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة، مقدمة برنامج 90 دقيقة، على قناة المحور، أنّ العشر الأوائل من ذي الحجة أفضل أيام الدنيا، وما من أيام يكون العمل الصالح فيها أحب إلى الله منها مثلها، ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خلق بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء.

التقرب بشتى أنواع الطاعات

وتابع رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف: "نحن في أيام عظيمة جميلة نتقرب فيها إلى الله بشتى أنواع الطاعات والعبادات والقربات، والله ينظر إلى عباده في هذه الأيام، ومن نظر الله إليه نظرة فلا يشقى بعدها أبدا".

وأوضح: "في الحج نجد أعدادا كبيرة وغفيرة وقد يتكلف مشقة بدنية ومالية، ولكننا نرى أن كبار السن ينفذون شعائر الله عز وجل، لذلك فإن الحج أمر روحاني، ويتشوق فيه الإنسان إلى لقاء الله عز وجل والطواف حول الكعبة، ويتطلع إلى أن يقف بين رسول الله صلى الله عليه وسلم في زيارته للمسجد النبوي".