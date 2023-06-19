5 سنن يفضل الالتزام بهم في العشر الأوائل من ذي الحجة

أوضحت دار الإفتاء المصرية الأعمال المستحب القيام بها في العشر من ذي الحجة، بجانب آداب الحج لمن اكرمه الله عز وجل بزيارته بيته الحرام وأداء الركن الخامس من اركان الإسلام وهو الحج.

فضل صيام الأيام الثمانية الأولى من ذي الحجة وتحريم صوم اليوم العاشر

ونشرت الدار عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" سنن العشر من ذي الحجة والتي جاءت على النحو التالي:

كثرة ذكر الله تعالى. كثرة فعل الخيرات. الصوم... صيام الأيام الثماني الأولى من ذي الحجة. صيام يوم عرفة والإكثار فيه من قول "لا إله إلا الله وحده لا شريك له"، لأن صوم يوم عرفة سنة فعلية مؤكدة، فعلها النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وقولية حث عليها في كلامه الصحيح المرفوع؛ فقد روى أبو قتادة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «صِيَامُ يَوْمِ عَرَفَةَ، أَحْتَسِبُ عَلَى اللهِ أَنْ يُكَفِّرَ السَّنَةَ الَّتِي قَبْلَهُ وَالسَّنَةَ الَّتِي بَعْدَهُ» أخرجه مسلم، فيسن صوم يوم عرفة لغير الحاج، وهو: اليوم التاسع من ذي الحجة، وصومه يكفر سنتين: سنة ماضية، وسنة مستقبلة كما ورد بالحديث. عدم قص الشعر والأظافر، إذا كنت تنوي الأضحية.

وكانت دار الإفتاء المصرية أكدت عبر موقعها الإلكتروني أنه من الآداب في عشر ذي الحجة لمن يعزم على الأضحية: ألا يمس شعره ولا بشره؛ لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «إِذَا دَخَلَتِ الْعَشْرُ، وَأَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يُضَحِّيَ، فَلَا يَمَسَّ مِنْ شَعَرِهِ وَبَشَرِهِ شَيْئًا» أخرجه الإمام مسلم في "صحيحه" عن أم سلمة رضي الله عنها.

وأوضحت أن المراد بالنهي عن أخذ الظفر والشعر: النهي عن إزالة الظفر بقَلْم أو كَسْر أو غيره، والمنع من إزالة الشعر بحلق أو تقصير أو نتف أو إحراق، أو أخذه بنورة أو غير ذلك، وسواء شعر الإبط والشارب والعانة والرأس وغير ذلك من شعور بدنه، والنهي عن ذلك كله محمول على كراهة التنزيه وليس بحرام.

وتابعت أن الحكمة في النهي: أن يبقى كامل الأجزاء ليعتق من النار، والتشبه بالمحرم في شيء من آدابه، وإلا فإن المضحي لا يعتزل النساء ولا يترك الطيب واللباس وغير ذلك مما يتركه المحرم.

آداب الحج

كما أوضحت دار الإفتاء عبر صفحتها الرسمية "فيسبوك"، آداب الحج والتي جاءت كالتالي: