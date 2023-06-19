ندوة للعاملين بزراعة الشرقية عن فضائل العشر الأوائل من ذي الحجة

قال المهندس حسين أحمد طلعت، وكيل وزارة الزراعة بالشرقية، نفذت المديرية بالتعاون مع الأزهر الشريف، اليوم الاثنين، ندوة دينية لعدد من العاملين بالمديرية والإدارات الزراعية المختلفة بعنوان "فضائل العشر الأوائل من ذي الحجة والأعمال التي تعادل فريضة الحج في الثواب".

وأشار إلى أن الشيخ محمد عبد الرحمن الوفائي الواعظ بالأزهر الشريف، حاضر في الندوة، وكذلك عضو وحدة لم الشمل، والدكتورة شيماء محمود عدلي الواعظة بالأزهر الشريف، وعضو بلجنة الفتوى، وذلك بحضور عدد من العاملين بالمديرية والإدارات الزراعية المختلفة، وسط تطبيق الإجراءات الإحترازية والوقائية لمواجهه الفيروسات المعدية.

زراعة الشرقية: التعريف بفضل صيام العشر الأوائل من ذي الحجة

أوضح وكيل وزارة الزراعة بالشرقية أن الندوة تناولت التعريف بفضل صيام العشر الأوائل من ذي الحجة والأعمال التي تعادل الحج في الثواب وهي (صلاة الفجر في جماعة وذكر الله حتى طلوع الشمس، صلاة الجماعة في المساجد وحضور دروس العلم، بر الوالدين، أداء العمرة في شهر رمضان.

وخلال فاعليات الندوة، تم استعراض أهمية التدبر في أسرار العبادات، والتهيء لرحمه الله تعالي، وضرورة استكشاف اسرار الكون، وعباده الله، وهي الغاية التي خلقنا الله من أجلها لتعمير الكون وعبادته سبحانه وتعالى، ونشر الأخلاق الكريمة، والتحلي بها، لافتا الى أنه في نهاية الندوة تم فتح باب المناقشة والرد على استفسارات الحضور.