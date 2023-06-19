"حمى الفأر" .. كشف أسرار خفية عن الفيروس القادم

بعد تحذيرات منظمة الصحة العالمية من وباء محتمل أخطر من جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، أشارت عالمة فيروسات إلى أنه بالإضافة إلى الفيروس التاجي المستجد، هناك فيروسات خطيرة كثيرة على الأرض، أحدها يسمى فيروس (هانتا) وهو المسبب لما يُسمى بـ حمى الفأر.

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أسرار خفية عن حمى الفأر:

وفقًا لما ذكره موقع "فيستي. رو"، أكدت الطبيبة أن بعض أنواع حمى الفأر تصيب الإنسان أيضًا، فهي تنتقل عن طريق القوارض وبصورة خاصة الفئران، كما يسبب فيروس هانتا الحمى النزفية المصحوبة بمتلازمة الكلى.

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حمى الفأر

أضافت الطبيبة أنه عند الاطلاع على الأوبئة التي تسببها فيروسات هانتا، سنرى أنها أكثر انتشارا في الصين وروسيا، كما تكشف التقارير حاليًّا عن ظهور نسخة جديدة من فيروس هانتا، قد تصيب الإنسان مباشرة، وهذا أمر خطير جدًّا.

أشارت الطبيبة إلى أنه على الرغم من خطورة فيروس هانتا، فلا داعي للخوف منه، لأن عدد الإصابات المسجلة ليست كثيرة، وبالإضافة إلى ذلك هذا الفيروس مدرج رسميًا في قائمة أسلحة الإرهاب البيولوجي.