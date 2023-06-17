الرعاية الصحية بجنوب سيناء تطلق مبادرة للتبرع بالدم

أطلقت الهيئة العامة للرعاية الصحية مبادرة لحث المواطنين على التبرع بالدم بمحافظة جنوب سيناء، بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية للاحتفال باليوم العالمي للتبرع بالدم.

وانطلقت المبادرة تحت شعار "نحن نعيش لأنك تعطي.. تبرع بالدم.. تبرع بالبلازما.. شارك الحياة" داخل منشآت فرع الهيئة بمحافظة جنوب سيناء، بهدف نشر الوعي، والتحفيز على التبرع التطوعي والشرفي بالدم، لكونه الوسيلة الوحيدة لتوفير الدم الآمن، ويعد أسمى أنواع العطاء الإنساني.

وتضمنت المبادرة توعية وتثقيف المواطنين المترددين على المنشآت عن أهمية التبرع التطوعي بالدم، وتوزيع فلايرز عن أهمية التبرع وفوائده، وإجابات للاستفسارات الخاصة بالتبرع بالدم.