حقيقة انتشار وباء أشد فتكًا من كورونا.. فيديو

كشف الدكتور إسلام عنان، أستاذ الفيروسات والأوبئة، حقيقة انتشار فيروس جديد في العالم أشد فتكًا من كورونا بعد تحذيرات منظمة الصحة العالمية للدول بالاستعداد لوباء قادم.

وقال أنه لا توجد أي تقارير علمية تشير إلى وجود فيروس جديد منتشر حاليًا، مضيفًا أن تصريحات مدير عام منظمة الصحة العالمية، عن ضرورة استعداد الأنظمة الصحية للاستجابة لتفشي مرض قد يكـون "أكثر فتكًا" من كورونا، يشير إلى ضرورة الاستعداد لأي طارئ صحي أو فيروسات قد تظهر قريبا.

وأوضح أن تصريحات المنظمة تكررت لثلاث مرات والتحذير للدول لمواجهة أي وباء مستقبلي قد يحدث، مضيفًا أن المنظمة تسعى لعدم حدوث حالة انتشار لأي وباء كما حدث وقت وباء كورونا والذي فشلت معظم دول العالم في مواجهته.

وتابع: “يجب وضع منظومه صحية قوية قادرة على رصد الوباء قبل وقوعه والاستعداد لمواجهته والقضاء على مسببتاه، مع التأكيد على ضرورة منع اختلط الحيوانات البرية بالإنسان”.

وذكر أن فيروس كورونا اصبح مرضا عاديا مثله مثل الإنفلونزا يأتي سنويا وينتهي والعلاج اصبح قادرا على تحقيق الشفاء في وقت أكثر سرعه.

وأكد ضرورة ترشيد استخدام المضادات الحيوية، والتي تتسبب في ما يقرب من 1200 ألف حالة وفاة سنويا بسبب سوء استخدامها، حيث أن المضادات الحيوية تؤدي إلى تشكيل بكتيريا داخل الجسم الإنسان يصعب القضاء عليها مع مرور الزمن.

نصائح للوقاية من فيروس كورونا

اغسل يديك بشكل متكرر وجيد باستخدام الماء والصابون لمدة لا تقل عن 20 ثانية.

استخدم مطهرًا لليدين يحتوي على الكحول إذا لم يكن متاحًا الماء والصابون.

ارتدِ الكمامة عندما تكون في مكان عام أو عندما تكون قريبًا من الآخرين. وتأكد من تغطية الأنف والفم بالكمامة.

تجنب الاحتكاك بالعينين والأنف والفم باليدين غير المغسولة.

تجنب الاحتكاك بالآخرين وابق مسافة مترًا على الأقل بينك وبين الآخرين.

تجنب الأماكن المزدحمة والتجمعات الكبيرة.

تجنب السفر إلى المناطق التي تشهد انتشارًا واسعًا لفيروس كورونا.

تفقد حرارتك وأعراضك بشكل منتظم، واستشر الطبيب عند الشعور بالأعراض المرتبطة بفيروس كورونا، مثل السعال والحمى وضيق التنفس.

جاء ذلك خلال مداخلة هاتفيه مع برنامج صباح الورد المذاع على قناة “TeN”، اليوم الأحد.