بريطانيا.. وزير يعتذر عن فيديو يظهر انتهاك المحافظين لقواعد كورونا

أعرب وزير بريطاني، اليوم الأحد، عن اعتذاره لشعب بريطانيا بعد انتشار مقطع فيديو يظهر إقامة حفل في مقر حملة حزب المحافظين الحاكم خلال فترة فرضت فيها إجراءات الإغلاق لمكافحة كوفيد-19 عام 2020، واصفًا الفيديو بأنه مروع.

ونشرت صحيفة “ميرور” الفيديو بعد أيام قليلة من قرار لجنة برلمانية خلص إلى أن رئيس وزراء بريطانيا الأسبق، بوريس جونسون، ضلل النواب عمدا بشأن الحفلات التي أقامها في مكتبه في انتهاك لقواعد الإغلاق.

ويُظهر المقطع ومدته 45 ثانية ويعود تاريخه إلى ديسمبر الأول 2020 المحتفلين في الحدث في وقت فرض فيه حظر على التجمع في الأماكن المغلقة على المواطنين في بريطانيا في مسعى لكبح انتشار الجائحة.

ويمكن رؤية الأشخاص وهم يرقصون ويشربون الخمر في الفيديو.

وأجرت شرطة بريطانيا تحقيقا بشأن هذا التجمع عندما انتشرت صورة له.

وقال مايكل جوف، وزير الإسكان بحكومة بريطانيا، لشبكة “سكاي نيوز”: “إنه أمر مروع. أعتقد أنه انتهك القواعد تماما. أريد فقط أن أعتذر للجميع حقا”.

كما أكد جوف في تصريح لشبكة "بي بي سي" البريطانية أن اللقطات كانت "فظيعة" وستترك الأشخاص الذين قبلوا "تقليص الحرية" خلال إغلاقات كوفيد-19 يشعرون بأنهم "غاضبون للغاية" لرؤية مثل هذه اللقطات.

قواعد كوفيد تسقط حكومة جونسون

وقد ساعدت مسألة كسر القواعد خلال كوفيد في داونينج ستريت في إسقاط حكومة جونسون، الذي غادر منصبه العام الماضي ، وما زال يتسكع على المحافظين ورئيس الوزراء الحالي ريشي سوناك.

وتخلى جونسون عن مقعده في البرلمان في التاسع من يونيو قبل أن تصدر لجنة الامتيازات – وهي الهيئة الأساسية المعنية بالانضباط في البرلمان – قرارها باستبعاده من حق دخول البرلمان، مما أعاد ظهور الانقسامات في الحزب وأشعل الغضب العام.

وكتب رئيس الوزراء السابق "المحافظ" في بيان "تلقيت رسالة من لجنة الامتيازات توضح - وهذا ما أثار استغرابي - أنهم مصممون على استخدام الإجراء ضدي لإقصائي من البرلمان".

وأضاف "أنا حزين جداً لمغادرة البرلمان، على الأقل في الوقت الحالي، لكن قبل كل شيء أشعر بالاستياء لأنني أجبرت على المغادرة بطريقة غير ديمقراطية"، متهماً اللجنة بـ"انحياز فاضح".

وأكد جونسون (58 سنة) أن قراره يدخل حيز التنفيذ فوراً، ما يعني إجراء انتخابات فرعية ستقضي على آماله في العودة إلى السلطة قريباً، وتزيد من الصعوبات التي يواجهها رئيس الوزراء الحالي ريشي سوناك قبل عام من الاقتراع التشريعي المقبل.

وبعد عام على إقصائه من "داونينج ستريت" بمبادرة من غالبيته بعد ثلاث سنوات في السلطة شهدت سلسلة فضائح، يخضع جونسون لتحقيق برلماني لتحديد ما إذا كان قد ضلل البرلمان في قضية "بارتي غيت".

وتشير استطلاعات الرأي إلى أن المحافظين، الموجودين في السلطة منذ عام 2010، يتخلفون عن حزب العمل المعارضة بنحو 20 نقطة مئوية. ويجب إجراء الانتخابات القادمة بحلول أواخر عام 2024.

وتشير استطلاعات الرأي إلى أن المحافظين، الذين يتولون السلطة منذ عام 2010، يتخلفون عن حزب العمال المعارض بنحو 20 بالمئة. ويجب إجراء الانتخابات القادمة بحلول أواخر عام 2024.

لمزيد من الأخبار العالمية اضغط هنا: