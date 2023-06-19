طقس غدا الثلاثاء .. انخفاض درجات الحرارة وفرص لسقوط أمطار

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن توقعاتها لحالة الطقس غدًا الثلاثاء، موضحة أن هناك انخفاض طفيف فى درجات الحرارة على كل الأنحاء، ليسود طقس معتدل الحرارة فى الصباح الباكر على كافة الأنحاء، حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وشمال الصعيد، مائل للحرارة على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب الصعيد ، معتدل ليلا على كافة الأنحاء.

حالة الطقس

ويشهد طقس غدا نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر تكون مثيرة للرمال والأتربة على شمال وجنوب الصعيد، مع وجود فرص أمطار خفيفة على السواحل الشمالية، وفرص ضعيفة لأمطار خفيفة على القاهرة الكبرى والوجه البحرى ومدن القناة.

حالة الطقس غدا الثلاثاء

القاهرة العظمى 32 درجة والصغرى 21 درجة.

الإسكندرية العظمى 27 والصغرى 20 درجة.

مطروح العظمى 26 درجة والصغرى 20 درجة.

سوهاج العظمى 37 درجة والصغرى 26 درجة.

قنا العظمى 37 درجة والصغرى 27 درجة.

أسوان العظمى 39 درجة والصغرى 29 درجة .

حالة الطقس

يذكر أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن موعد فصل الصيف 2023، والذي يستمر لمدة 3 أشهر، قائلة إن الأربعاء المقبل 21 يونيو أول أيام فصل الصيف، إذ تصل الشمس إلى أقصى موضع لها شمالًا في السماء، وتكون عمودية على مدار السرطان، ويعد بذلك يوم 21 يونيو هو الأطول نهارًا والأقصر ليلًا في هذا العام.

وأوضحت الهيئة العامة للأرصاد أن فصل الصيف يعتبر هو أكثر فصول العام استقرارًا في الأحوال الجوية، إذ تتأثر البلاد معظم أيام فصل الصيف بامتداد منخفض الهند الموسمي، الذي يعمل على ارتفاع درجات الحرارة، وأيضًا ارتفاع فى نسب الرطوبة، التي تزيد من الإحساس بحرارة الطقس خصوصًا في شهري يوليو وأغسطس.