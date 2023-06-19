تفاصيل حالة الطقس حتى نهاية الأسبوع الجاري

كشفت الهيئة العامة للارصاد الجوية حالة الطقس، موضحة أن هناك انخفاض طفيف في درجات الحرارة على كافة الانحاء ليسود طقس حار نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد مائل الحرارة على السواحل الشمالية شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد معتدل الحرارة ليلا على كافة الانحاء، وذلك حتى نهاية الاسبوع الجاري.



سقوط أمطار



وأضافت الهيئة، هناك فرص لسقوط الامطار الخفيفة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة اليوم الاثنين وغدًا الثلاثاء، فضلا عن نشاط الرياح على بعض المناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة مما يساعد على تلطيف الاجواء ليلا .



عدم التعرض للشمس



وناشدت، بضرورة عدم التعرض لاشعة الشمس المباشرة مما يُزيد من الشعور بإرتفاع درجات الحرارة، حيث تسجل أعلى ارتفاع لدرجات الحرارة في اليوم، لاسيما مع ارتفاع نسب الرطوبة في الجو مما يزيد في إحساس بدرجات حرارة أعلى من المتوقع، مع تناول السوائل والمرطبات، وارتداء الملابس القطنية، وتغطية الرأس بشمسية.



وجاءت درجات الحرارة كالاتي:



القاهرة العظمى 32 درجة والصغرى 21 درجة

الإسكندرية العظمى 27 والصغرى 20 درجة

مطروح العظمى 26 درجة والصغرى 20 درجة

سوهاج العظمى 36 درجة والصغرى 25 درجة

قنا العظمى 38 درجة والصغرى 28 درجة

أسوان العظمى 40 درجة والصغرى 29 درجة

