الأرصاد تكشف حالة الطقس خلال الساعات القادمة في آخر أيام ربيع 2023

كشفت الأرصاد الجوية عن توقعاتها لحالة الطقس خلال الـ 48 ساعة القادمة في آخر أيام ربيع 2023، حيث تستعد مناطق شمال البلاد لاستقبال جبهة هوائية معتدلة الحرارة تعمل على انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة خلال ساعات الليل، وسقوط الأمطار الخفيفة ونشاط ملحوظ لحركة الرياح على السواحل الشمالية تليها الدلتا والقاهرة وحتى شمال الصعيد.

وتشهد كل من القاهرة الكبرى والوجه البحرى طقس حار، كما أن جنوب سيناء وجنوب البلاد، سيكون الطقس شديد الحرارة.

حالة الطقس غدًا الإثنين

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن توقعاتها لحالة الطقس غدًا الإثنين، حيث أن هناك انخفاضا طفيفا فى درجات الحرارة على كافة الأنحاء، ليسود طقس معتدل الحرارة فى الصباح الباكر على كافة الأنحاء، حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، مائل للحرارة على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، معتدل ليلا على كافة الأنحاء.

ويشهد طقس غدًا نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وشمال وجنوب الصعيد، مع وجود فرص أمطار خفيفة على السواحل الشمالية.

يذكر أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن موعد فصل الصيف 2023، والذي يستمر لمدة 3 أشهر، قائلة إن الأربعاء المقبل 21 يونيو أول أيام فصل الصيف، إذ تصل الشمس إلى أقصى موضع لها شمالًا في السماء، وتكون عمودية على مدار السرطان، ويعد بذلك يوم 21 يونيو هو الأطول نهارًا والأقصر ليلًا في هذا العام.

وأوضحت الهيئة العامة للأرصاد أن فصل الصيف يعتبر هو أكثر فصول العام استقرارًا في الأحوال الجوية، إذ تتأثر البلاد معظم أيام فصل الصيف بامتداد منخفض الهند الموسمي، الذي يعمل على ارتفاع درجات الحرارة، وأيضًا ارتفاع فى نسب الرطوبة، التي تزيد من الإحساس بحرارة الطقس خصوصًا في شهري يوليو وأغسطس.