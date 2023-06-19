طريقة عمل قرنبيط مشوي بالبابريكا| تنفع في الدايت

يتجنب متابعي الحمية الغذائية لخسارة الوزن من تناول القرنبيط، لأن أغلب الأمهات تحضره مقلي فيكون مليء بالزيت، وفيما يلي نقدم لك طريقة آخرى لعمل القرنبيط بشكل صحي للإستفادة من عناصرة الغذائية في الدايت.

قرنبيط صحي

فوائد تناول القرنبيط

مكافحة السرطان

ويعود السبب في ذلك إلى الأمور التالية:

يحتوي القرنبيط على مضادات أكسدة تساعد على منع حدوث طفرات في الخلايا وتقلل من اي أكسدة ضارة فيها قد تسببها الشوارد الحرة.

يحتوي القرنبيط على نوع خاص من مضادات الأكسدة يدعى (Indole-3-carbinol)، يتواجد في خضار مثل الملفوف والبروكولي والقرنبيط، ووجد أنه يقلل فرص الإصابة بسرطان الثدي وسرطانات الأعضاء التناسلية.

ربطت دراسات العلماء على مدى الثلاثين سنة الأخيرة تناول الخضار من العائلة الصليبية بخفض فرص الإصابة بسرطان القولون وسرطان الرئة.

وجدت الدراسات أن المركبات التي تحتوي على الكبريت (والتي تمنح القرنبيط مذاقها المميز)، لديها القدرة على محاربة السرطان، خاصة سرطان الجلد والبروستاتا والبنكرياس.

تقوية العظام

يحتوي القرنبيط على فيتامين ك، والذي يرتبط نقصه بمشاكل العظام عموماً، فقد يزيد هذا من فرص الإصابة بكسور العظام وهشاشة العظام، بينما يساعد استهلاك فيتامين ك بكميات كافية على تقوية العظام عبر:

تصحيح مصفوفة البروتينات المتواجدة في العظام.

تحسين امتصاص الكالسيوم والتقليل من تصريفه من خلال البول.

تحسين الدورة الدموية

يعتبر القرنبيط غنياً بالألياف الغذائية، والتي تساعد عموماً، على التقليل من فرص حدوث مشاكل في جهاز الدوران والدورة الدموية.

والجدير بالذكر أن الأشخاص الذين يتناولون مكملات الكالسيوم الغذائية قد يكونون عرضة لتجمع الكالسيوم في الأوعية الدموية، ما لم يتم تناول فيتامين ك معها، والذي يعتبر القرنبيط مصدراً له.

قرنبيط

طريقة عمل القرنبيط المشوي بالبابريكا للرجيم

المقادير

- القرنبيط : رأس (مغسول)

- زيت الزيتون : 3 ملاعق كبيرة

- ملح : رشّة

- بابريكا : ملعقة كبيرة

- ثوم بودرة : ملعقة صغيرة

- فلفل أسود : ملعقة صغيرة

- الماء : حسب الحاجة

طريقة التحضير

إغلي كمية من الماء في قدر على النار، ثم أضيفي القرنبيط واتركيه حتى يطرى قليلاً.

في قدر آخر على النار ضعي زيت الزيتون، والملح، والفلفل الأسود، وبودرة الثوم، والبابريكا وحركي الخليط جيداً لعدة دقائق حتى يتجانس.

حمّي الفرن على درجة حرارة 180 مئوية.

حضري صينية فرن واسعة ورصي بها حبات القرنبيط، ثم اسكبي مزيج الثوم والبابريكا على وجه القرنبيط.

أدخلي الصينية إلى الفرن حتى تنضج تماماً وتتحمر، ثم قدميها ساخنة.