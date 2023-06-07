اصنعي كوكيز الشوفان بدون فرن| دايت بدون حرمان

يُعرف الشوفان بفوائده العديدة، ودوره في سد الشهيه وتقليل شعور الجوع المستمر، لذلك يكون الاختيار الأمثل لمتابعي الحمية الغذائية لخسارة الوزن، ولأن الدايت السليم لا يُبنى على الحرمان، نقدم لك طريقة عمل كوكيز الشوفان الصحي بدون فرن.

كوكيز الشوفان بدون فرن

التقليل من الإمساك

تناول الشوفان يوميًا مفيد للإمساك فقد تبين أن نخالة الشوفان قللت من الإمساك لدى كبار السن، كما قللت من حاجتهم لاستخدام الملينات.

تعزيز صحة الجلد

يعد الشوفان من الأغذية المثالية لتعزيز صحة الجلد والبشرة والعناية بها، ويعتبر مهدئ لها ومخفف للتهيجات والحكة، حيث يساعد الشوفان على تعديل درجة حموضة للجلد.

يساعد على الشعور بالشبع وإنقاص الوزن

يحتوي الشوفان على بيتا جلوكان التى تساعد على إبطاء عملية الهضم ما يمنحك شعورًا بالشبع والامتلاء لفترة أطول ومن ثم تقليل الشهية على مدار ساعات عديدة، وبالتالي فإن الشوفان أفضل بكثير من الحبوب الباردة التي تحتوي على نفس الكمية من السعرات الحرارية مما يساعد على التحكم في الوزن.

غني بمضادات الأكسدة والألياف

توجد مجموعة متنوعة من مضادات الأكسدة المعروفة باسم أفينانثراميد في الشوفان، والتى لها خصائص مضادة للالتهابات وللحكة وتوفر حماية إضافية ضد أمراض القلب التاجية وسرطان القولون وتهيج الجلد، يساعد الشوفان أيضًا في التحكم في ضغط الدم، كما يحتوي الشوفان على نسبة عالية من ألياف بيتا جلوكان القابلة للذوبان التى لها فوائد عديدة، كما يساعد الشوفان في تقليل مستويات الكوليسترول والسكر في الدم إلى جانب تعزيز بكتيريا الأمعاء الصحية.

طريقة عمل كوكيز بالشوفان

المقادير

- الشوفان : 3 اكواب

- سكر : 2 كوب

- الزبدة : نصف كوب (مقطعة مكعبات)

- حليب : نصف كوب

- زبدة الفول السوداني : نصف كوب

- الكاكاو : ربع كوب

- الفانيليا : ملعقة صغيرة

- ملح : نصف ملعقة صغيرة

طريقة التحضير

بطني صينية بورق الزبدة.

في قدر على نار متوسطة، اخلطي السكر مع الزبدة، والحليب، والكاكاو، حتى يغلي المزيج مع الاستمرار في التحريك.

ارفعي القدر عن النار، وأضيفي زبدة الفول السوداني، والفانيلا، والملح، ثم قلبي حتى تذوب زبدة الفول السوداني وتحصلي على المزيج ناعم القوام، ثم أضيفي الشوفان وحركي.

اصنعي كرات متوسطة الحجم ومتساوية من الخليط ووزعيها على الصينية المبطنة بورق الزبدة، واتركيها حتى تبرد بدرجة حرارة الغرفة، ثم قدميها.