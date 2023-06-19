نادين نسيب نجيم .. سر مخفي وراء الطلاق والمجتمع يحمل المرأة المسئولية

تحدثت الفنانة نادين نسيب نجيم عن ما وراء الكواليس في حياتها الشخصية وأسباب طلاقها من زوجها السابق التي لم تصرح عنه من قبل لخصوصيتها وتعتبرها حاجز كبير لم تسمح لأحد بأن يتخطي حدوده، لذلك لم تتحدث عنه في السابق.

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نادين نسيب نجيب

نادين نسيب نجيم "ولا مرة حكيت عن أسباب طلاقي"

كشفت الفنانة نادين نسيب نجيم من خلال ظهورها في برنامج "كلام نواعم" المذاع عبر قناةMBC1 قائلة:"ولا مرة حكيت عن أسباب طلاقي، لإني إذا قلت للناس ما راح ينصحوني، وإذا نصحوني ما راح أرد عليهم، أنا عايشة معه وعارفة شو بدي، وفي قصص كتير مش مظبوط نحكي فيها".

نادين نسيب نجيب

نادين نسيب نجيم"المجتمع يحمل المرأة مسؤولية الطلاق"

وأضافت نادين نسيب نجيم أثناء حديثها معلقة :"الأشخاص المتقبلين لفكرة الطلاق وعندهم نضوج وتربية وأخلاق بيخرجوا من العلاقة بشكل راقي، وإلا بيدمروا كل شي وراهم والمرأة والأولاد، ولهذا السبب المرأة يجب أن تكون مستعدة، لأن الأكثرية في المجتمع تحمل المرأة مسؤولية الطلاق".

نادين نسيب نجيب

طلاق نادين نسيب نجيم

من ناحية أخري، يذكر أن نادين نسيب نجيم أعلنت في سبتمبر 2019 طلاقها من زوجها السابق هادي أسمر، بعد زواج استمر 8 سنوات، وأثمر عن طفلين هما هيفن وشقيقها جيوفانيي.

نادين نسيب نجيب

وفي فبراير من العام الجاري، تمت خطبة نادين لرجل الأعمال اللبناني ناريغ ناربيكيان، بعدما تقدم لها بعرض زواج خلال الاحتفال بعيد ميلادها.

ونشرت نادين نسيب نجيم فيديو لحبيبها وهو يركع على ركبتيه ليقدم لها خاتم الزواج، وظهرت وهي تبكي متأثرة بهذه اللحظة الرومانسية.

وخلال لقائها مع برنامج MBCTrending، قالت نادين نسيب نجيم إن سبب تأخر إتمام حفل زفافها هو كثرة الالتزامات والانشغال في الفترة الأخيرة والتي تقف عائقًا أمام ذلك الأمر.

نادين نسيب نجيب

وعن خطيبها الجديد قالت إنها قررت ألا تكرر أخطاءها القديمة لذا عاشت تجربتها كاملة بعد الانفصال وقالت عنه إنه شخص مقرب منها ووقف بجانبها في العديد من الأزمات ويساندها دائما وهي تثق فيه جدا.