هيفاء وهبى مثيرة بفستان مكشوف وتاتو جرِىء (شاهد)

خضعت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي لجلسة تصوير مثيرة ولافتة للأنظار خلال أحدث ظهور لها في لبنان، وكعادتها شاركت الجمهور بمجموعة من الصور عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

هيفاء وهبي

هيفاء وهبي

هيفاء وهبي

هيفاء وهبي تخطف القلوب بجلسة تصوير جريئة في لبنان

تألقت هيفاء وهبي بإطلالة جريئة، حيث ارتدت فستان طويل مجسم، باللون الهافان، مكشوف الصدر والأكمام، ذا فتحة جريئة كشفت عن ساقيها بالكامل والتاتو المرسوم عليها، فيما انتعلت صندل لافت وضخم ذا كعب عالِ باللون الرمادي مُزين بفصوص رقيقة، وحملت حقيبة يد صغيرة الحجم على شكل بالون بنفس اللون، مما أبرز أنوثتها وقوامها الرشيق الممشوق.

هيفتء وهبي

هيفاء وهبي

هيفاء وهبي

أما من الناحية الجمالية، اعتمدت هيفاء وهبي تصفيفة شعر مميزة، إذ تركت خصلات شعرها المموجة اللامعة تتطاير على كتفيها بشكل لافت، كما وضعت مكياجًا ناعمًا، يرتكز على رسمة العيون الهادئة مع الهايلايتر اللامع والرموش الكثيفة وأحمر الشفاه باللون النود، مما عكس جمال ورقة ملامحها الفاتنة.

هيفاء وهبي

هيفاء وهبي

هيفاء وهبي

تامر عاشور يثير الجدل برأيه في هيفاء وهبي: مؤدية وليست مطربة

على صعيد آخر، احتلت الفنانة هيفاء وهبي حديث الجمهور مؤخرًا بعدما كشف المطرب تامر عاشور رأيه فيها كمطربة، وذلك خلال لقائه مع الإعلامية أسما إبراهيم ببرنامج "حبر سري" المُذاع عبر قناة القاهرة والناس الفضائية.

أكد تامر عاشور أن هيفاء وهبي لها شكلها التي تتميز به في الأداء، مشيرًا إلى أنها مؤدية وليست مطربة، مًضيفًا: "هي عارفة كويس ومستحيل تزعل وهي عارفه أنها مؤدية وده يختلف عن المغني، وهيفاء وهبي هي لها شكل بتغني بيه".

هيفاء وهبي وتامر عاشور

هيفاء وهبي تستعد لحفل غنائي في عيد الأضحى المقبل مع المطرب محمد حماقي

وتستعد هيفاء وهبي، لإحياء حفلًا غنائيًا، يوم 1 يوليو المقبل في بيروت، مع المطرب محمد حماقي، حيث شاركت الجمهور بوستر ترويجي للحفل، عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وأرفقته بتعليق: "هنحتفل بعيد الأضحى في المدينة التي أحبها بيروت".

هيفاء وهبي ومحمد حماقي

آخر أعمال هيفاء وهبي

وكانت آخر أعمال هيفاء وهبي السينمائية فيلم "رمسيس باريس" الذي عُرض لها مؤخرًا بجميع دور العرض السينمائي وشاركها البطولة النجوم مصطفى خاطر، وحمدي الميرغني، ومحمود حافظ، ومحمد سلام، وهو من إخراج أحمد خالد موسى، بالإضافة إلى فيلم "أشباح أوروبا" الذي عُرض لها بعد فترة تأجيل كبيرة، وشاركها البطولة أحمد الفيشاوي وعباس أبو الحسن ومصطفى خاطر.