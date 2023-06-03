نادين نجيم تكشف مفاجأة جديدة بشأن حضانة أطفالها بعد خطوبتها

نشرت الفنانة اللبنانية نادين نسيب نجيم، عبر حسابها الرسمي علي موقع التدوينات الصغيرة تويتر، بيانًا صادرًا من محاميها أنطونيو فرح، تكشف فيه عن تفاصيل طلاقها من هادى الأسمر بحكم من المحكمة .

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نادين نسيب نجيم تنشر بيانًا من المحامي أنطونيو فرح





نادين نسيب نجيم تخرج عن صمتها بسبب حضانة أطفالها



وخرجت الفنانة اللبنانية نادين نسيب نجيم، عن صمتها ردًا على تداول بعض الأخبار المغلوطة والتي تتعلق بحضانة طفلي عبر السوشيال ميديا.



أصدر المحامي أنطونيو فرح، وكيل نادين بيانًا توضيحيًا عبر تويتر، قائلًا: نُمي إلينا أنّ البعض يتناقل أخبارًا مغلوطة، عن موكلتنا السيدة ندين نسيب نجيم تطال شخصها الكريم، ونظراً لما ورد أعلاه يهمنا تأكيد ما يلي:



نادين نسيب نجيم تخرج عن صمتها بسبب حضانة أطفالها



أولًا: إن موكلتنا السيدة ندين نسيب نجيم أضحت زوجة سابقة لـ هادي الأسمر بعد صدور حكم إستئنافي نهائي بتاريخ 19-10-2021، وتنفيذه أصولاً لدى دوائر الأحوال الشخصيّة، وهي بتالي عادة مسجّلة ضمن قيد أهلها.



أنطونيو: موكلتنا نادين نجيم والدة للطفلين القاصرين لها حقّ الحراسة والحضانة منفردة



ثانيًا: إنّ موكلتنا ندين نسيب نجيم هي والدة للطفلين القاصرين هفن وجوفاني وقد منحتها المحكمة الإستئنافية المارونية حقّ حراسة وحضانة ولديها (منفردة) بموجب حكم صادر بتاريخ 21-12-2022.



أنطونيو: موكلتنا نادين نسيب نجيم والدة للطفلين القاصرين لها حقّ الحراسة والحضانة منفردة



واختتم المحامي أنطونيو فرح، بيانه بشأن أزمة الفنانة نادين نسيب نجيم، قائلًا: بأن للحقّ ألف جولة وجولة، انتهي البيان.



نادين نجيم توجه الشكر للمحامي أنطونيو لهذا السبب



وقامت الفنانة اللبنانية نادين نسيب نجيم، بإعادة نشر البيان الصادر من محاميها أنطونيو فرح، عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، قائلة: شكرًا أستاذ أنطونيو للتوضيح.



نادين نجيم تعلن خطوبتها عبر إنستجرام



وكانت الفنانة اللبنانية نادين نسيب نجيم، قد أعلنت خطبتها من رجل الأعمال ناريج ناربيكيان، ذلك عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، أثناء احتفالها وأصدقاءها بعيد ميلادها، لتفاجأ بجلوس حبيبها أرضًا كاشفًا عن خاتم ألماس يحمله بين يديه.