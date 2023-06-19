دنيا سمير غانم تستعرض أنوثتها بفستان أسود قصير.. سعره صادم

شاركت الفنانة دنيا سمير غانم محبيها ومتابعيها بأحدث إطلالتها برفقة زوجها الإعلامي رامي رضوان من خلال حضورهما إحدى المناسبات.

دنيا سمير غانم

دنيا سمير غانم تخطف الأضواء بالأسود القصير.. سعره صادم

لفتت دنيا سمير غانم الإنظار بإطلالة جذابة ومثيرة، مرتدية فستانا قصير باللون "الأسود" من rentadella، ينتمي إلى قصة الأوف شولدر مكشوف الكتفين، مصمم من قماش بوليستر مع طبقات تزين منطقة الصدر والبطن، أكملت اللوك بصندل كعب عالي وشنطة سوداء، وسعر الفستان 449 دولارا أي 14 ألف جنيه.

دنيا سمير غانم ورامي رضوان

دنيا سمير غانم تكشف عن موقف ابنتها من دخول عالم الفن

من ناحية أخرى، وضحت دنيا سمير غانم عن موقفها من دخول ابنتها كايلا مجال التمثيل، وذلك بعد ظهور كايلا معها لأول مرة في مسلسل "جت سليمة"، الذي عرض في رمضان الماضي.

دنيا سمير غانم

وأشارت دنيا سمير غانم من خلال تصريحات لها: "كنت حابة تكون موجودة في المسلسل بما إن المسلسل فيه حاجات طفولية، لكن معنديش خطة معينة ليها".

وأكدت دنيا سمير غانم في تصريحاتها أن كايلا تذكرها بها وبشقيقتها إيمي في طفولتهما، بسبب حبها للأغاني ورغبتها في الصعود للمسرح في فقرة تحية الجمهور.

دنيا سمير غانم وإبنتها كايلا

وظهرت كايلا في الحلقة 12 من مسلسل "جت سليمة"، وكانت المرة الأولى لها التي تظهر فيها مع والدتها في عمل فني، وطوال السنوات الماضية نجحت دنيا سمير غانم في إبعاد ابنتها عن الإعلام والأضواء، لكن مؤخرا ظهرت كايلا في فيديوهات من كواليس مسرحية "أنستونا" كما ظهرت مع والدتها في حفل زفاف.

مسلسل جت سليمة

ومسلسل "جت سليمة" شكل عودة لدنيا سمير غانم للدراما بعد غياب 4 سنوات عن الساحة الفنية، وتكون من 15 حلقة.

أبطال مسلسل جت سليمة

يشارك في بطولة مسلسل "جت سليمة" دنيا سمير غانم محمد سلام، سامي مغاوري، هالة فاخر، خالد الصاوي، شيرين، محمد ثروت، غادة طلعت، مايان السيد وعدد آخر من ضيوف الشرف، تأليف كريم يوسف وسامح جمال، وإخراج إسلام خيرى وإنتاج أحمد السبكى.