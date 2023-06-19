السياده السوداني يؤكد دور جامعه العربية المحوري في تهدئة الأزمة السودانية

قال مالك عقار نائب رئيس مجلس السيادة السودانى ومبعوث الفريق عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة السودانى ، أنه التقى أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية فى مقر الأمانة العامة اليوم الأثنين ١٩ يونيو الجارى ، موضحاً أنه ناقش مع الأمين العام الوضع فى الدولة السودانية.

وأكد مالك عقار خلال كلمته بالمؤتمر الصحفى عقب لقائه الأمين العام بحضور السفير حسام ذكى الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، أهمية دور جامعة الدول العربية فى ترسيخ الحلول السياسية للقضية السودانية ، وأيضاً تقديم المساعدات الإنسانية للشعب السودانى.

وشدد عقار ، على دور الجامعة العربية الهام فى المشاركة فى كل المبادرات الرامية لترسيخ الحلول السياسية فى السودان شريطة الحفاظ على سيادة السودان

حضر المؤتمر الصحفى السفير دفع الله الحاج المبعوث الخاص لرئيس المجلس السيادي والقائم بألأعمال السفير محمد عبدالله التوم ، ونائب رئيس البعثة السفير الصادق عمر ، والمستشار الأول أبراهيم عمر ، والمستشار محمد حافظ ،وعدد من الصحفيين والإعلاميين من البلدين.

وكان عقاقد صرح في مؤتمر صحفى أمس الاحد أن قائد الجيش السوداني هو من يقود المعركة علي أرض الواقع . وأن ما حدث في السودان كارثه . لافتاً الي أن الأزمة تكمن في أن الهدنة ينقصها آليات التغيير وفي مقدمتها الأمنية .

مالك عقار

وأوضح مالك عقار، أتفقنا مع مصر علي تسهيل إجراءات دخول الوافدين السودانيين . مثمناً دور مصر وجهودها لحل الأزمة السودانية

وناشد عقار ، الحركات المسلحة العمل علي إنهاء الحرب في السودان . محذراً من أن دعم الحركات المسلحة لأي طرف سوداني يعني اندلاع حرب أهلية . مؤكداً إنهاء الحرب وإعادة بناء الدولة مسئولية كل فرد بالسودان . مشدداً أي مفاوضات يجب أن تفضي لجيش سوداني موحد.

وشدد عقار ، لن نقبل أي مبادرة ، تفرض تدخل عسكري في السودان . مشدداُ مشاكل البيت الافريقي تحل في البيت الافريقي .

وأضاف كثرة المبادرات تفتح الباب أمام تدخلات أخري تحت ستار القضية الإنسانية . مضيفاً ان اي مبادرة لابد إن تحترم سيادة السودان ومؤسساته .

وأشار الى أن حل الدعم السريع ليس سهلاً ..وسبب ماحدث في السودان وجود أكثر من جيش للبلاد بما فيه الحركات المسلحة .

لافتاً الي أن الانتهاكات بدارفور ترتكبها قوات ترتدي زي الدعم السريع .