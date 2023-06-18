وزير الخارجية: الدول الإفريقية طرحت رؤيتها لحل الأزمة "الروسية - الأوكرانية"

كشف السفير سامح شكري، وزير الخارجية، الأثار السلبية التي ترتبت على الدول الأفريقية اقتصاديا نتيجة الصراع الروسي الأوكراني، لافتا إلى أن هذه التداعيات أثرت على دول القارة السمراء التى لها مصلحة أوسع في ارساء الاستقرار العالمي.

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وأكد شكري في مؤتمر صحفي مشترك مع الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، نائب رئيس المفوضية الاوروبية جوزيب بوريل، أن الزيارة الاخيرة للوفد الافريقي التي شاركت فيها مصر لأوكرانيا وروسيا؛ تهدف لبحث سبل التوصل لحل للصراع العسكرى والتوصل لحل سلمى للأزمة الأوكرانية الروسية.

الدول الإفريقية تطرح رؤيتها لحل الأزمة "الروسية - الأوكرانية"

وأوضح وزير الخارجية أن الاجتماع في كييف وموسكو تم الاستماع للرئيسين الروسي والاوكراني، مؤكدا أن الدول الأفريقية طرحت رؤيتها للحل السياسي لهذه الازمة التي تؤثر سلبًا.