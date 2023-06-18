عاجل
منتخب مصر يتقدم على جنوب السودان في الشوط الأول ثبوت رؤية هلال ذي الحجة من مرصد حلوان.. الأربعاء أول أيام العيد غدا الاثنين أول أيام شهر ذي الحجة.. العيد الأربعاء 28 يونيو 130 جنيها أسعار اللحوم قبل الأضحى.. بشرى سارة
الأحد 18 يونيو 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

أخبار وتقارير

سامح شكري: الاتحاد الأوروبي الشريك التجاري الأول لمصر

وزير الخارجية والممثل
وزير الخارجية والممثل السامي للاتحاد الأوروبي

زار الممثل السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل، القاهرة، ورحب وزير الخارجية سامح شكري، بهذه الزيارة، مشيرا إلى التحديات العديدة التي تواجه مصر والاتحاد الأوروبي والتطورات المتلاحقة خلال الفترة الماضية والتي تتطلب التنسيق المشترك بين الجانبين سعيا لتحقيق المصالح المشتركة. 

 اقرأ أيضا.. وزير الخارجية يتلقى اتصالًا من مبعوث الأمم المتحدة بسوريا

txt

وزير الخارجية الأمريكي يلتقي نظيره الصيني في بكين

txt

الرئيس الإيراني يستقبل وزير الخارجية السعودي لتعزيز العلاقات الثنائية

وأكد وزير الخارجية في مؤتمر صحفي مشترك، أن الاتحاد الأوروبي يقدم دعما كبيرا لمصر في عدة مجالات، لافتا إلى أن العلاقات ممتدة منذ أكثر من عشرين عاما منذ توقيع اتفاقية الشراكة.

وأوضح وزير الخارجية، أن المباحثات تطرقت للعلاقات الثنائية بين مصر ومفوضية الاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى أهمية إيجاد فرص جديدة للتعاون اتصالات بمحاولات ظهرت خلال السنوات المصرية، خاصة الطاقة المتجددة بين الجانبين وكذلك تغير المناخ ونواحي أخرى. 

وأشار شكري إلى أن المباحثات تطرقت للقضية الفلسطينية والجهود المشتركة للتوصل لحل نهائي وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود ٤ يونيو ١٩٦٧ وسبل حل الدولتين، كذلك تطرقت المباحثات للوضع في في السودان وليبيا وشرق المتوسط وكذلك قضايا حقوق الانسان. 

الاتحاد الأوروبي الشريك التجاري الأول لمصر

ولفت إلى أن المباحثات تطرقت للأزمة الأوكرانية الروسية وبحث سبل التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي لحل الأزمة، مشيرا إلى سعي مصر لمزيد من الاستثمارات الأوروبية في مصر. 

وشدد وزير الخارجية على أهمية الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبي باعتبار الشريك التجاري الأول لمصر.

مواد متعلقة

شكري يشارك في اجتماع أصدقاء تجمع بريكس الوزاري

سامح شكري يلتقي وزير خارجية فلسطين

شكري يجري مباحثات مع وزير خارجية المجر ببودابست

شكرى يتوجه إلى جنيف لعقد لقاءات مع رؤساء ومسئولي هيئات أممية ومنظمات دولية

شكري يناقش مع وزير خارجية المالديف أبرز ملفات العلاقات الثنائية

شكري يستقبل وزير الشؤون الخارجية والتعاون والموريتانيين في الخارج
الجريدة الورقية