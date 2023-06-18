سامح شكري: الاتحاد الأوروبي الشريك التجاري الأول لمصر

زار الممثل السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل، القاهرة، ورحب وزير الخارجية سامح شكري، بهذه الزيارة، مشيرا إلى التحديات العديدة التي تواجه مصر والاتحاد الأوروبي والتطورات المتلاحقة خلال الفترة الماضية والتي تتطلب التنسيق المشترك بين الجانبين سعيا لتحقيق المصالح المشتركة.

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وأكد وزير الخارجية في مؤتمر صحفي مشترك، أن الاتحاد الأوروبي يقدم دعما كبيرا لمصر في عدة مجالات، لافتا إلى أن العلاقات ممتدة منذ أكثر من عشرين عاما منذ توقيع اتفاقية الشراكة.

وأوضح وزير الخارجية، أن المباحثات تطرقت للعلاقات الثنائية بين مصر ومفوضية الاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى أهمية إيجاد فرص جديدة للتعاون اتصالات بمحاولات ظهرت خلال السنوات المصرية، خاصة الطاقة المتجددة بين الجانبين وكذلك تغير المناخ ونواحي أخرى.

وأشار شكري إلى أن المباحثات تطرقت للقضية الفلسطينية والجهود المشتركة للتوصل لحل نهائي وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود ٤ يونيو ١٩٦٧ وسبل حل الدولتين، كذلك تطرقت المباحثات للوضع في في السودان وليبيا وشرق المتوسط وكذلك قضايا حقوق الانسان.

الاتحاد الأوروبي الشريك التجاري الأول لمصر

ولفت إلى أن المباحثات تطرقت للأزمة الأوكرانية الروسية وبحث سبل التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي لحل الأزمة، مشيرا إلى سعي مصر لمزيد من الاستثمارات الأوروبية في مصر.

وشدد وزير الخارجية على أهمية الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبي باعتبار الشريك التجاري الأول لمصر.