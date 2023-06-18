سامح شكري: نسعى لمزيد من الاستثمارات الأوروبية في مصر (شاهد)

أكد سامح شكري، وزير الخارجية، أن التحديات التي تواجه مصر والاتحاد الأوروبي والتطورات المتلاحقة الفترة الماضية تتطلب التنسيق المشترك بين الجانبين سعيا لتحقيق المصالح المشتركة.

وأضاف "شكري" خلال كلمته في مؤتمر صحفي مشترك مع جوزيب بوريل الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبى للشئون الخارجية والسياسة الأمنية ونائب رئيسة المفوضية الأوروبية، أن الاتحاد الأوروبي يقدم دعما كبيرا لمصر في عدة مجالات، معقبا: "نسعى لمزيد من الاستثمارات الأوروبية في مصر".

وأشار إلى أن العلاقات ممتدة منذ أكثر من عشرين عاما منذ توقيع اتفاقية الشراكة، لافتا إلى أن المباحثات تطرقت للعلاقات الثنائية بين مصر ومفوضية الاتحاد الأوروبي وأهمية إيجاد فرص جديدة للتعاون اتصالات بمحاولات ظهرت خلال السنوات المصرية خاصة الطاقة المتجددة بين الجانبين وكذلك تغير المناخ ونواحي أخرى.

وواصل شكري أن “المباحثات تطرقت للقضية الفلسطينية والجهود المشتركة للتوصل لحل نهائي واقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود ٤ يونيو ١٩٦٧ وسبل حل الدولتين، كذلك تطرقت المباحثات للوضع في في السودان وليبيا وشرق المتوسط وكذلك قضايا حقوق الانسان”.

سامح شكري يستقبل جوزيب برويل

وقد استقبل سامح شكرى الأحد، بمقر وزارة الخارجية بماسبيرو كورنيش النيل، "جوزيب بوريل"، الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبى للشئون الخارجية والسياسة الأمنية ونائب رئيسة المفوضية الأوروبية، وستعقد جلسة مباحثات ثنائية، ثم مؤتمر صحفي مشترك.

وكان الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط قد استقبل اليوم الأحد، الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشئون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل والوفد المرافق له.

وقال المتحدث الرسمي باسم الامين العام، المستشار جمال رشدي، أن أبوالغيط أكد خلال اللقاء على علاقات الصداقة التاريخية والراسخة والتعاون المتميز بين جامعة الدول العربية والاتحاد الأوروبي.

وأوضح المتحدث أن جلسة المشاورات السياسية المعمقة تطرقت الي عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك والأزمات في المنطقة، وبشكل خاص فيما يتصل بالقضية الفلسطينية حيث أكد الطرفان على الثوابت المتفق عليها لإقامة سلام عادل ودائم وشامل للصراع الفلسطيني الإسرائيلي وفق قرارات الشرعية الدولية وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ومبادرة السلام العربية وعلى أساس حل الدولتين.

وأضاف المتحدث ان الجانبين تبادلا وجهات النظر فيما يخص الأزمات في السودان وليبيا واليمن وأوكرانيا وسبل العمل علي تسويتها، وكذلك الحاجة إلى معالجة جذور الأسباب التي ساهمت في تفاقم أزمة الهجرة غير الشرعية خاصة عبر البحر المتوسط.

وأوضح أن الجانبين اتفقا على أهمية تعزيز وتطوير علاقات التعاون المؤسسى القائم بين الجامعة العربية والاتحاد الاوروبي فى كافة المجالات ذات الاهتمام المشترك.