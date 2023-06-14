عاجل
لبنان يفشل في انتخاب رئيس جديد للمرة 12
الأربعاء 14 يونيو 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

أخبار وتقارير

وزير الخارجية يتلقى اتصالاً من مبعوث الأمم المتحدة بسوريا

سامح شكري ومبعوث
سامح شكري ومبعوث الاممي لدى سوريا

تلقى سامح شكري وزير الخارجية اليوم، اتصالاً هاتفياً من مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا "جير بيدرسون"

txt

الخارجية السودانية تعترض على قرارات قمة إيجاد

txt

سامح شكري يلتقي وزير خارجية فلسطين

وصرح السفير أحمد أبو زيد، المُتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن الاتصال يأتي في إطار متابعة اللقاء الأخير بين شكري وبيدرسون في جنيف في 25 مايو الماضي، والتنسيق المستمر بين مصر والأمم المتحدة للدفع بالحل السياسي في سوريا.

 

وأضاف أبو زيد، أن الجانبين ناقشا مجمل الاتصالات والاجتماعات التي عقدت على مدار الفترة الماضية من جانب مختلف الأطراف، وسبل جسر الهوة بين مختلف المواقف بما يقرب الرؤى حول التعامل مع الأزمة السورية بشكل متدرج من أجل حلحلتها ورفع المعاناة عن الشعب السوري الشقيق. 

كما تناول الجانبان سبل العمل على مقاربة خطوة مقابل خطوة والتنسيق في هذا الشأن بين اللجنة الوزارية العربية المعنية بسوريا والأمم المتحدة لانسجام الجهود الرامية إلى الدفع بتلك المقاربة.

 وقد أعرب بيدرسون في هذا الشأن عن كامل تقديره وثقته في حرص مصر على استمرار العمل ووتيرة التنسيق المتميزة مع الأمم المتحدة من أجل إعلاء مصلحة الشعب السوري وإنهاء تلك الأزمة الممتدة

مواد متعلقة

الخارجية الفلسطينية تدعو لترجمة المواقف الدولية الرافضة للاستيطان لإجراءات رادعة

وزير الخارجية السعودى يرأس الاجتماع الوزاري بين الدول العربية ودول الباسيفيك

سامح شكري يلتقي وزير خارجية فلسطين

وزارة الخارجية تنظم زيارة عمل لسفراء الدول اللاتينية إلى الفيوم

سامح شكري: نتابع ونترقب الملء الرابع لسد إثيوبيا وسنتحرك سريعًا حال حدوث ضرر
الجريدة الورقية