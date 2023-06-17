الرئيس الإيراني يستقبل وزير الخارجية السعودي لتعزيز العلاقات الثنائية

التقى الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، اليوم السبت، وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان في طهران، لبحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات.

وسلم وزير الخارجية السعودي، الرئيس الإيراني دعوة من الملك سلمان لزيارة المملكة، وذلك خلال أول زيارة له للعاصمة الإيرانية منذ اتفاق عودة العلاقات بين البلدين.

وذكرت وزارة الخارجية السعودية على "تويتر"، أن الرئيس الإيراني استقبل وزير الخارجية السعودي في القصر الرئاسي بالعاصمة طهران.

وأوضحت أنه جرى خلال الاستقبال "استعراض العلاقات الثنائية، وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات، وبما يحقق تطلعات البلدين والشعبين الشقيقين، بالإضافة إلى مناقشة المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، والجهود المبذولة بشأنها".

الرئيس الإيراني يلتقي بن فرحان



وأضافت أن الأمير فيصل بن فرحان "نقل تحيات وتقدير العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان آل سعود، للرئيس الإيراني، وتمنياتهما لحكومة وشعب إيران الشقيق المزيد من التقدم والازدهار".

وتابعت: "حمّل (إبراهيم رئيسي) تحياته وتقديره لخادم الحرمين الشريفين وولي العهد، وتمنياته لحكومة وشعب السعودية المزيد من الازدهار والرفاه".

علاقات تقوم على الاحترام المتبادل

وأكد وزير الخارجية السعودي في مؤتمر صحافي مع نظيره الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، السبت، على "أهمية التعاون الأمني بين البلدين، لضمان خلو المنطقة من أسلحة الدمار الشامل".

وقال إنه سينقل "دعوة العاهل السعودي، الملك سلمان عبد العزيز، للرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي لزيارة المملكة".

وأوضح أن "المحادثات السعودية- الإيرانية اتسمت بالصراحة والوضوح".

وقال الأمير فيصل بن فرحان إن "إيران قدمت تسهيلات لعودة البعثات الدبلوماسية للعمل".

وذكر أن "العلاقات بين الجانبين تقوم على ضرورة الاحترام المتبادل، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية".

وأضاف وزير الخارجية السعودي: "نأمل أن تنعكس عودة العلاقات السعودية مع طهران على المنطقة والعالم".

ورحب الأمير فيصل بن فرحان "بقدوم الحجاج الإيرانيين لأداء المشاعر المقدسة".

وحسب وكالة الأنباء السعودية (واس)، وصل الفريق الفني السعودي المعني بمناقشة آليات إعادة افتتاح ممثليات المملكة في إيران إلى طهران.

وأضافت الوكالة: "التقى الفريق الفني السعودي برئاسة ناصر بن عوض آل غنوم، برئيس المراسم في وزارة الخارجية الإيرانية السفير هوناردوست، وذلك في مقر وزارة الخارجية بالعاصمة طهران".

يذكر أنه في 10 مارس الماضي توصّلت إيران والسعودية إلى اتفاق برعاية الصين من أجل إعادة فتح سفارتيهما وتنفيذ اتفاقيات تعاون اقتصادي وأمني موقّعة منذ أكثر من 20 عاماً.

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